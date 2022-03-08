Князь Альбер II и Принцесса Стефания, принявшие участие в проекте, присутствовали на торжественном открытии этой уникальной работы.

Во вторник 8 марта в Океанографическом музее (Musée Océanographique) художник Mr OneTeas представил публике масштабное коллективное художественное произведение, в рамках акции #8marsMonaco.

Картина представляет собой коллаж из 100 произведений, выполненных 100 видными деятелями Княжества, среди которых Князь Альбер II, Принцесса Стефания, Президент Национального Совета Стефан Валери (Stéphane Valeri), Мэр Монако Жорж Марсан (Georges Marsan), а также игроки ФК «Монако».

Работа посвящена двум темам: защите прав женщин и охране моря. И не без оснований: по данным ООН, 80% вынужденных переселенцев вследствие климатических изменений — женщины и девочки.

© Управление по связям с общественностью / Manuel Vitali

© Управление по связям с общественностью / Manuel Vitali

«Идея заключалась в создании сплачивающего людей произведения. Мы стремились привлечь многочисленных деятелей, занимающихся вопросами положения женщин в Княжестве Монако, к реализации коллективной творческой композиции, но они не обязательно должны были знать об этом заранее. — рассказал художник в интервью Monaco Info. — Иногда участие в инициативах, намного превосходящих нас самих, оказывается важным и поразительным, даже если мы не осведомлены изначально о целях мероприятия. Это именно то, что я хотел символизировать этим проектом.»

После презентации художественного произведения состоялась конференция на тему защиты прав женщин и охраны моря.