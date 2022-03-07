Княжеское Правительство объявило о целом ряде смягчительных мер, в том числе об отмене ношения масок в школах с сегодняшнего дня, а также о скором упразднении санитарного пропуска.

Этой меры в Княжестве ожидали с нетерпением: начиная с понедельника 7 марта, ученики и преподаватели более не обязаны носить маски в школах, в том числе и в классе. До настоящего времени маску можно было снять только во время перерывов или занятий спортом.

Одновременно с этим, ночные заведения готовятся к открытию «в соответствии с санитарным протоколом, согласованным […] с профессионалами сектора». Санитарный пропуск более не обязателен к предъявлению для работников строительных площадок, а условия изоляции лиц, контактировавших с заболевшими, смягчены.

Следует запомнить еще одну дату: с 14 марта санитарный пропуск будет отменён для клиентов и наёмных работников всех секторов, за исключением медицинских учреждений и домов престарелых. Будет полностью отменено необходимое ношение масок на улице, однако эта мера останется обязательной для общественного транспорта и закрытых общественных мест.

Национальный Совет поприветствовал смягчение мер. «Это решающий этап на пути возвращения к нормальной жизни, столь долгожданной для граждан и всех участников экономической деятельности нашей страны», — заявили избранные представители в официальном сообщении.

Открыта вакцинация для детей 5-11 лет

Смягчение мер — не единственное изменение в Княжестве в вопросе борьбы с коронавирусом: родители, желающие вакцинировать своих детей в возрасте от 5 до 11 лет, могут сделать это с понедельника 7 марта.

Для этих целей в Национальном центре вакцинации (Centre national de vaccination) было отведено специальное помещение, а педиатр сможет провести очную медицинскую консультацию перед введением инъекции. Внимание: необходимо предварительно предоставить письменное разрешение от обоих родителей.

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