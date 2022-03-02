3D-сканер, камера 360° и новый терминал биометрической идентификации пополнили инвентарь отдела криминалистики полиции Монако. Благодаря этому новому современному оборудованию отдел судебно-медицинской экспертизы сможет сэкономить время и повысить точность расследований.

На экранах отдела криминалистики полиции Монако, будто в видеоигре, мы видим череду трехмерных изображений: смоделированные места преступлений в формате 360°, настолько точные, что кажется, что они сняты на камеру. Но это не так.

То, что мы видим, — это удивительный результат работы нового 3D-сканера, который отдел криминалистики Государственной полиции Монако приобрел осенью прошлого года. Этот сканер заменяет обычные фотоснимки полным изображением, позволяющим, благодаря программному обеспечению, точно рассчитать расстояния и шкалы длин между всеми присутствующими элементами.

3D-сканер для измерения пространства за несколько минут

Сканер FARO изначально использовался в строительной отрасли для помощи архитекторам, его радиус действия составляет 70 метров. Для моделирования сцены в этом диапазоне берутся облака точек, а затем в цифровом виде преобразуются в фотографию 360°. Через две минуты — полтора часа, в зависимости от желаемого разрешения, получается точное полномасштабное изображение.

Сканер FARO легко транспортируется и экономит время на месте — Все права защищены.

Для Карин Микьо (Carine Micquiaux), начальника отдела криминалистики, ее заместителя Кристофа Кемила (Christophe Khemila) и всей команды отдела судебной экспертизы полиции Монако, это новое устройство является настоящей революцией в их работе.

«Это огромная экономия времени, поскольку это нам позволяет визуализировать, замораживать, делать 2D и 3D планы и с огромной точностью наносить все объекты, которые мы хотим видеть в каждом конкретном моделировании», — объясняет командир Микьо, у которой была возможность испытать устройство на предмет несчастных случаев на работе.

«До сих пор мы делали как можно больше фотографий, а все важные измерения приходилось проводить вручную», — добавляет Кристоф Кемила. «Мы могли пропустить важные данные, тогда как сейчас, мы можем реконструировать все с точностью до 0,3 миллиметра».

Командир Карин Микьо и ее заместитель Кристоф Кемила — Все права защищены.

Эти элементы также очень полезны для юридического аспекта: «Информация становится гораздо более наглядной для мировых судей, которые не приезжают на место происшествия, или для следователей, которые расследуют преступления. Это дает лучшее понимание представления места преступления. Фотографии не дат полной картины», — говорит Карин Миккьо.

Благодаря современному программному обеспечению судебно-экспертные группы могут работать удаленно и при этом чувствовать себя так, как будто они находятся на месте. Офицеры могут перемещаться виртуально, наблюдать и анализировать определенные точки, которые затем фотографируются напрямую и вставляются в изображение.

Ici, le scanner modélise la scène en nuages de points Là, l’image scannée est convertie en photographie. Les cercles blancs désignent les éléments qui peuvent être observés plus précisément sur le logiciel. Все права защищены.

Дополнительная функция даже позволяет приводить в движение такие элементы, как траектория пули или движения людей, для точной реконструкции событий.

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Камера 360° для перемещения по изображению

В дополнение к этому революционному сканеру отдел криминалистики также приобрел камеру 360°. Здесь нет конвертированных облаков точек или измерений: фотографии делаются непосредственно на месте.

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Более быстрая и простая в использовании, чем сканер, камера Theta позволяет делать снимки 360° и перемещаться в них (в зависимости от траектории движения камеры), как в симуляторе виртуального визита по объекту недвижимости.

«Для некоторых выводов нам не нужен сканер. Раньше нам приходилось делать целый бумажный фотоальбом, чтобы судьи и следователи могли всецело изучить место преступления. Это было очень сложно, иногда мы делали альбомы из 140 фотографий, и было довольно сложно понять место преступления», — подчеркивает Кристоф Кемила. Таким образом, эти два инструмента дополняют друг друга.

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Терминал для точного сравнения отпечатков пальцев

Новейшее современное оборудование, которое сейчас использует полиция Монако, — это терминал биометрической идентификации по отпечаткам пальцев Idemia. Последний который заменил систему десятилетней давности.

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Здесь нет черных чернил, обычно встречающихся в полицейских сериалах: здесь устройство работает как ксерокс и сканирует пальцы и ладони в мельчайших подробностях, в горизонтальном и боковом положении. Затем отпечатки пальцев автоматически прикрепляются к фотографиям проверяемых лиц и отправляются на сервера.

После этого терминал сравнивает анализируемые следы с найденными отпечатками. Отметим, машина не заменяет человека! Миниатюры (т.е. неровности в отпечатках, характерные для каждого человека) все равно должны быть отобраны экспертами, поскольку двенадцать миниатюр необходимы для подтверждения идентификации.

«Если человек известен в нашей базе данных, то, просто сняв его отпечатки пальцев, машина сразу же узнает его. Для снятия отпечатков требуется больше работы, но они более точные», — говорит командир Микьо.

И хотя эта система уже более современная, она также продолжает совершенствоваться. Например, функция определения сетчатки глаза также может быть добавлено со временем.