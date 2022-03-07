Теперь Княжество считается страной, «совершающей недружественные действия» в отношении России, наравне с Францией, Европейским Союзом и Соединёнными Штатами Америки.

Напряжение нарастает. Российское правительство только что утвердило список иностранных территорий, признанных «недружественными» Кремлю, российским компаниям и гражданам. Среди перечисленных стран – Монако, а также Франция, Соединённое Королевство, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, страны-члены Европейского Союза и другие.

Страны из этого черного списка столкнутся с экономическими санкциями, принятыми в ответ на решения, в настоящий момент действующие против России. На практике это означает, что теперь российские физические или юридические лица получат право погасить в рублях свои долги в отношении кредиторов перечисленных иностранных государств. Однако, по данным правительства, курс российского рубля с января упал на 45%: экономисты даже назвали это падение «историческим».

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Это решение было принято в соответствии с указом президента. Согласно этому «новому временному порядку», теперь любой должник может обратиться в российский банк и попросить открыть специальный рублёвый счет на имя иностранного кредитора. Выплаты по долгу будут перечислены в рублёвом эквиваленте по курсу Центробанка на день платежа.

Эта мера распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей (67 000 евро) в месяц, или аналогичные суммы в валютном эквиваленте.