Монакский пилот выиграл свой второй Гран-при сезона в Мельбурне, опередив Серхио Переса («Ред-Булл») и Джорджа Рассела («Мерседес»).

Две победы в трех гонках. Даже в самых желанных мечтах Шарль Леклер («Феррари») не мог представить себе лучшего начала сезона. После двух трудных сезонов монегаск скромно надеялся в этом году снова выйти на ведущие роли и выиграть несколько Гран-при.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гран-при Бахрейна: «Феррари» вернулась! Леклер выиграл первую гонку сезона

Из трех гонок он выиграл две, доведя общее количество побед до четырех в своей карьере. Захватывающее начало сезона, которое позволило ему занять первое место в чемпионате мира с комфортным отрывом (71 очко по сравнению с 37 у Рассела и лишь 28 и 25 у Хэмилтона и Ферстаппена).

Макс Ферстаппен снова выбывает по ходу гонки

Шарль Леклер начал первое за два года Гран-при Австралии с поул-позиции. Леклер подтвердил свою блестящую квалификационную сессию в гонке, лидируя от старта до финиша. Макс Ферстаппен постоянно преследовал монегаска, но в итоге пилот «Ред-Булл» сошел с дистанции в конце гонки из-за технической неисправности, что стало его вторым выбыванием в этом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шарль Леклер уверен в успехе с новой Ferrari F1-75

«Это первая из моих побед, где все было под контролем от начала до конца», — улыбнулся монегаск после гонки. «Такое выступление было бы невозможно без надежного автомобиля. Наш темп был уверенным, шины вели себя хорошо до самого конца. Я счастлив». Следующая гонка состоится 24 апреля в Имоле.