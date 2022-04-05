Однако стоимость проезда возросла…

Наконец пассажиры смогут вздохнуть с облегчением! Ремонтные работы, начатые восемь месяцев назад в районе туннеля Симье (Cimiez), завершены, и попеременное движение железнодорожных составов возле Эз-сюр-Мер также подходит к концу.

Железнодорожное сообщение между Ниццей и Вентимильей возобновлено в стандартном режиме, и двустороннее движение полностью восстановлено. С понедельника, 4 апреля, четыре региональных экспресса в час курсируют в обоих направлениях в часы пик (то есть утром, с 6 до 9 утра, и вечером, с 16 до 19 часов). Это позволит снизить нагрузку и определённо вызовет вздох облегчения у пассажиров, которым нередко приходилось потесниться в вагонах по пути на работу или обратно.

Однако увеличение количества поездов сопровождается ростом тарифов. По данным местных СМИ, с 1 апреля билеты подорожали на всей территории региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Стоимость разовой поездки увеличилась на 2,82%, а абонемента на региональные поезда — на 4,57%. Например, поездка из Ниццы в Монако теперь обойдётся в 4,20€ против 4,10€.

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Местные власти обосновали это решение ростом цен на энергоносители, напомнив, что последнее повышение тарифов случилось в 2018 году. В то же время ассоциация «Пострадавшие от действий TER от Граса до Вентимильи» (Les Naufragés du TER Grasse Vintimille) выразила своё недовольство в социальных сетях: «Вместо того, чтобы поощрять использование регионального железнодорожного транспорта жителями Лазурного берега, администрация RégionSud и [представительство национальной компании французских железных дорог в регионе] SNCF PACA делают всё ровно наоборот! Сервис в упадке, а обещанные инвестиции и вовсе отсутствуют. А теперь ещё повышение тарифов на проезд!!!» Рост стоимости билета затронет около 40 миллионов пассажиров в год.