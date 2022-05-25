По случаю тридцатой годовщины ассоциации Star Team For The Children, традиционная встреча команды ассоциации с гонщиками All Stars Formula 1 состоялась вечером во вторник на стадионе «Луи II». В присутствии Князя Альбера II и наследного принца Жака обе команды закончили матч вничью (3-3).
Результат матча: 3-3
На поле вышло множество звезд, и 29-й Матч звезд World Stars Football Match удался по всем параметрам. Прекрасная атмосфера царила и на трибунах, где собралось множество болельщиков, чтобы поддержать своих кумиров.
От Шарля Леклера до Фернандо Алонсо, Карлоса Сайнца-младшего, Пьера Гасли, Маро Энгеля или Лукаса ди Грасси — многие гонщики приняли вызов против звездной команды Star Team For The Children, состоящей, в частности, из Венсана Канделы, Грега Кампи, Жереми Менеза или Сонни Андерсона.
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В игре было много моментов, и все решил мастерский штрафной удар Винсента Канделы в первом тайме, который вывел «Звездную команду для детей» вперед.
Во втором тайме дождь обрушился на стадион «Луи II», прежде чем Сонни Андерсон удвоил преимущество своей команды. Но в результате исключительного выступления Карлоса Сайнца (см. ниже) игроки команды All Stars Formula 1 Drivers изменили ход матча.
Уступая 3:1, команда пилотов Формулы-1 сравняла счет благодаря дублю пилота «Скудерия Феррари». Таким образом, благотворительный матч закончился ничейным результатом (3-3).
Игрок матча: Карлос Сайнц-младший сделал дубль
Испанский гонщик выделялся в течение всех девяноста минут, которые он провел на поле. Карлос Сайнц-младший совершил несколько впечатляющих рывков в начале игры, а также успещно сыгрался со своим давним кумиром и соотечественником Фернандо Алонсо.
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Во втором тайме пилот «Феррари» был вознагражден за свои усилия дублем, что помогло All Stars Formula 1 Drivers сыграть вничью. Если Карлос Сайнц-младший будет таким же резким и вдохновенным, как в воскресном Гран-при, он вполне может претендовать на победу…
Комментарии: «Собираемся вместе ради доброго дела»
Пьер Гасли: «Я рад, что в матче приняло участие достаточно много пилотов. Всегда приятно собраться вместе во имя доброго дела, попытаться помочь, чем можем, объединить людей. Я надеюсь, что мы соберем много денег».
Инфлуенсер LeBouseuh: «Я выложился по полной, я очень доволен. Это немного моя вина, что мы пропустили гол, но мы ограничили ущерб этой ничьей. Мы могли выиграть, поскольку доминировали по ходу игры. Физически это было тяжело. В следующий раз мы сыграем лучше!»