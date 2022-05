Per il trentesimo anniversario dell’associazione Star Team For The Children, martedì sera al Louis II si è tenuto il tradizionale incontro tra la squadra dell’organizzazione e la All Stars Formula 1 Drivers. Sotto lo sguardo attento del Principe Alberto II e del Principe Ereditario Jacques, le due formazioni hanno terminato l’incontro con un pareggio (3-3).

La partita: 3-3

Con tanti volti noti al calcio d’inizio, la 29ª edizione del World Stars Football Match è stata all’altezza delle aspettative, sia sul campo che in tribuna, dove tantissimi fan hanno fatto il tifo per i loro idoli.

Da Charles Leclerc, a Fernando Alonso, passando per Carlos Sainz Jr, Pierre Gasly, Maro Engel e Lucas Di Grassi, sono stati diversi i piloti ad accogliere la sfida dello Star Team For The Children, con in squadra Vincent Candela, Greg Campi, Jérémy Ménez e Sonny Anderson.

Denso di occasioni, l’incontro si è aperto con un tiro magistrale di Vincent Candela nel primo tempo, che ha permesso allo Star Team For The Children di guadagnare vantaggio.

Nel secondo tempo, segnato dalla pioggia, Sonny Anderson ha raddoppiato le reti per la sua squadra. Ma sulla scia di un Carlos Sainz eccezionale (vedi sotto), la All Stars Formula 1 Drivers ha ribaltato le sorti dell’incontro.

Sotto di 3 a 1, la squadra dei piloti ha pareggiato grazie a una doppietta del pilota Ferrari, per concludere la partita di beneficenza in pareggio (3-3).

La perfomance: Carlos Sainz Jr si distingue

Il pilota spagnolo ha rivelato tutto il suo talento durante i novanta minuti trascorsi in campo. Inarrestabile all’inizio della partita, Carlos Sainz Jr ha dato prova di diversi sprint devastanti, dimostrando una meravigliosa intesa con il suo idolo di sempre e compatriota Fernando Alonso.

Nella seconda parte del secondo tempo, il pilota della scuderia Ferrari è stato ripagato di tutti i suoi sforzi segnando una doppietta che ha concesso all’All Stars Formula 1 Drivers di aggiudicarsi un pareggio. Se Carlos Sainz Jr mostrasse la stessa grinta domenica per il Gran Premio, potrebbe essere in corsa per la vittoria…

Le reazioni: “Riunirsi per difendere una giusta causa”

Pierre Gasly: “Sono contento che ci fossero tanti piloti. È sempre bello potersi riunire per difendere una giusta causa, provare ad aiutare al massimo, come possiamo, riunire le persone. Spero che raccoglieremo una bella somma”.

LeBouseuh: “Ho fatto del mio meglio, sono molto soddisfatto. Un gol è stato un po’ colpa mia, ma abbiamo limitato i danni con un pareggio. Avremmo potuto vincere, abbiamo dominato bene la partita. È impegnativo per il fiato. Faremo meglio la prossima volta!”