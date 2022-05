À l’occasion du trentième anniversaire de l’association Star Team For The Children, la traditionnelle rencontre entre l’équipe de l’association et All Stars Formula 1 Drivers s’est tenue ce mardi soir au stade Louis II. Sous les regards du Prince Albert II et du prince héréditaire Jacques, les deux formations se sont quittées dos à dos (3-3).

Le match : 3-3

Avec de nombreuses stars au coup d’envoi, la 29e édition du World Stars Football Match a livré toutes ses promesses sur le terrain. Mais aussi dans les tribunes, où de nombreux fans se sont rassemblés pour venir encourager leurs idoles.

De Charles Leclerc, à Fernando Alonso, en passant par Carlos Sainz Jr, Pierre Gasly, Maro Engel ou Lucas Di Grassi, de nombreux pilotes ont relevé le défi face à une Star Team For The Children, composée notamment de Vincent Candela, Greg Campi, Jérémy Ménez ou Sonny Anderson.

Riche en occasions, la rencontre s’est décantée grâce à un coup franc magistral de Vincent Candela en première période, qui a permis à Star Team For The Children de mener au score.

En deuxième période, la pluie s’est invitée au-dessus du Louis II, avant que Sonny Anderson ne double la mise pour son équipe. Mais dans le sillage d’un Carlos Sainz exceptionnel (voir ci-dessous), All Stars Formula 1 Drivers a renversé la rencontre.

Menée 3-1, l’équipe des pilotes a égalisé grâce à un doublé du pilote de la Scuderia Ferrari. De quoi achever cette rencontre caritative sur un score de parité (3-3).

La perf’ : Carlos Sainz Jr se distingue

Le pilote espagnol s’est montré impressionnant au cours des quatre-vingt-dix minutes qu’il a passé sur le terrain. Virevoltant en début de partie, Carlos Sainz Jr s’est fendu de plusieurs accélérations dévastatrices, tout en combinant à merveille avec son idole de toujours et compatriote : Fernando Alonso.

En deuxième mi-temps, le pilote de la Scuderia Ferrari a été récompensé de tous ses efforts en inscrivant un doublé, permettant à All Stars Formula 1 Drivers d’arracher le match nul. Si Carlos Sainz Jr se montre aussi tranchant et inspiré dimanche lors du Grand Prix, il se pourrait bien qu’il s’immisce dans la course à la victoire…

Les réactions : « Se réunir ensemble pour défendre une belle cause »

Pierre Gasly : « Je suis content qu’il y ait pas mal de pilotes. C’est toujours bien de pouvoir se réunir ensemble pour défendre une belle cause, essayer d’aider au maximum, comme on peut, de réunir du monde. J’espère qu’on va récolter pas mal d’argent. »

LeBouseuh : « J’ai tout donné, je suis très content. Il y a un but un peu de ma faute, mais on a limité la casse avec ce match nul. On aurait pu gagner, on a dominé pas mal le match. C’est dur au niveau du cardio. On fera mieux la prochaine fois ! »