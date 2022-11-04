Волнения на море, вызванные юго-западными ветрами, мешали яхтсменам из порта Кала дель Форте в Вентимильи.

Открытый два года назад порт Кала дель Форте принимает строительную технику, чтобы повысить комфорт яхтсменов. В прошлом мае и сентябре порт был полон. Все 178 мест стоянки были заняты.

Тем не менее, некоторые владельцы яхт сообщали о неудобствах. При порывах юго-западного ветра суда сильно качались, вызывая дискомфорт пассажиров на борту, объяснил Алеко Кессеоглу (Aleco Keusseoglou), президент компании по эксплуатации портов Монако, в эфире канала Monaco Info.

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Чтобы решить эту проблему, Компания по эксплуатации портов Монако решила построить новый волнорез длиной 120 метров в продолжение существующих средств защиты. Для этой новой стройки потребуется 120 000 тонн каменных блоков. Насыпь будет состоять из неподвижных камней, завезенных с Сицилии или ближе, из соседней долины Бевера. Согласно коммюнике компании, строительные работы «никак негативно не скажутся на окружающей среде, т. к. будет использоваться только неподвижный природный камень.»

© Cala del Forte

Строительство планируется закончить к апрелю 2023 года, оно позволит яхтсменам обрести обещанный покой в этой живописной части Вентимильи.