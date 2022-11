La mareggiata causata dai venti di sud-ovest ha arrecato non poco fastidio ai diportisti del porto di Cala del Forte, a Ventimiglia.

Inaugurato due anni fa, il porto di Cala del Forte ospiterà di nuovo un cantiere per rendere la vita dei diportisti ancora più semplice. A maggio e a settembre scorsi, il porto era al completo: i 178 posti avevano trovato i loro proprietari.

Ciononostante, alcuni diportisti avevano riscontrato qualche piccolo problema. Durante alcune raffiche di vento proveniente da sud-ovest, le imbarcazioni erano state sballottate provocando disagio per chi si trovava a bordo, ha spiegato Aleco Keusseoglou, Presidente della Società di gestione portuale di Monaco ai microfoni di Monaco Info.

Per eliminare il problema, la Società di gestione portuale di Monaco ha deciso di costruire un nuovo pontile, che ricorda la forma di una “banana”, lungo 120 metri per prolungare la protezione già esistente. Oltre 120.000 tonnellate di blocchi di aggregati per protezioni saranno necessarie per questa nuova costruzione. Questi sono composti da pietre inerti importate via nave dalla Sicilia, o dalla più vicina Valle Bevera. Secondo un comunicato, i lavori non avranno alcun “impatto ambientale negativo perché sarà utilizzata solo pietra inerte, quindi di origine naturale”.

© Cala del Forte

La fine dei lavori è prevista per aprile 2023, data in cui i diportisti dovrebbero ritrovare la pace promessa in quest’area pittoresca di Ventimiglia.