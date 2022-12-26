Будут ли в Монако перебои в электроснабжении?

Судьба Княжества в этом вопросе тесно связана с ситуацией во Франции.

Не имея возможности рассчитывать на российский газ, Европа столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом. Монако, которое в вопросах энергетики зависит от своего соседа, Франции, не избежало кризиса, и власти рассматривают варианты решений, дабы любой ценой избежать массовых отключений.

Как и во Франции, в Монако разработан план по снижению мощностей. Его составила монегасская Электроэнергетическая и газовая Компания (SMEG), и утвердило Правительство на неделе с 4 по 10 декабря. План предусматривает разовые отключения электроснабжения. Но, не беспокойтесь, если перебои и будут, то «совершенно локальные, продолжительностью не больше 2 часов, в установленные часы. О них будет объявлено заранее, и вряд ли они будут продолжаться несколько дней подряд», – пояснил директор департамента электричества и газа SMEG Сильвен Дидьежан (Sylvain Didierjean). Следует отметить, что отключения не коснутся некоторых приоритетных секторов, таких как медицинский, или «жизненно важных» для Государства, например, школ.

Если перебои и будут, то совершенно локальные, продолжительностью не больше 2 часов, в установленные часы. О них будет объявлено заранее, и вряд ли они будут продолжаться несколько дней подряд. Sylvain Didierjean, directeur électricité et gaz de la SMEG

Тем не менее, запаситесь внешним аккумулятором, чтобы в экстренной ситуации хотя бы зарядить телефоны, и несколькими свечами или фонариками, чтобы не сидеть в темноте. В том, что касается продуктов, никакой паники:«Если не открывать дверцу холодильника, содержимое продержится 4 часа, а в морозильной камере – 24 часа», – напоминает Сильвен Дидьежан в материале Monaco-Matin.

SMEG, вероятно, может прибегнуть к снижению напряжения минимум на 5 % по всей сети, чтобы обеспечить повсеместное энергоснабжение. Эта возможность автоматически приведет к снижению потребления и, скорее всего, не представит «никакого риска» для электроприборов потребителей.

Cледить за уровнем напряжения в реальном времени

Для нас существует только один способ избежать введения этого плана: снизить потребление электричества. Не так давно вы делились с нами секретами, как тратить меньше энергии. Но знаете ли вы, в какой момент действовать важнее всего? Чтобы помочь вам, SMEG каждые пятнадцать минут обновляет на своем интернет-сайте «сводку энергопотребления». Три цвета указывают на уровень энергопотребления в Монако.

Если цвет индикаторов зеленый, расход энергии находится на нормальном уровне, но экономить электричество будет нелишним. При желтом сигнале система энергоснабжения напряжена и необходимо предпринимать шаги по снижению потребления энергии. Если же индикатор горит красным, энергосистема крайне напряжена и перебои в снабжении неизбежны, если мы тут же не снизим наше потребление. В этот момент предпринять действия жизненно необходимо. Действовать вам, и решение в ваших руках. «Существует множество способов обойти эти трудности, не прибегая к приостановке подачи электроэнергии», – увещевает Сильвен Дидьежан на страницах Monaco-Matin.

Правительство принимает меры…

Государственный Министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) представил в ноябре обширный план по урегулированию энергетического кризиса. План предусматривает введение тарифных ограничений с целью защиты покупательной способности частных лиц и конкурентоспособности монегасских предприятий. В этой связи, Княжеское Правительство сообщило о том, что собирается помочь семьям приобрести менее энергозатратные и более эффективные приборы.