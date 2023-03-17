Rolex Monte-Carlo Masters 2023 представляет 20 лучших игроков планеты

На утренней пресс-конференции в Париже, в штаб-квартире компании Moët Hennessy, Давид Массе, директор турнира, огласил список 45 игроков, официально допущенных в финальную таблицу.

Новак Джокович (№ 1), Карлос Алькарас (№ 2), Стефанос Циципас (№ 3), Каспер Рууд (№ 4), Тейлор Фриц (№ 5), Даниил Медведев (№ 6), Андрей Рублев (№ 7), Хольгер Руне (№ 8), Рафаэль Надаль (№ 9), Феликс Оже-Альяссим (№ 10) и пр. С 8 по 16 апреля 2023 года в Княжестве соберутся все лучшие ракетки мира.

Rolex Monte-Carlo Masters 2023: новинки турнира

Участие двадцати лучших игроков мира позволяет турниру Rolex Monte-Carlo Masters надеяться в этом году на впечатляющее зрелище и яростную борьбу за кубок, которым сегодня обладает Стефанос Циципас.

Особые приглашения пока не оглашены

«Рафа записался первым, уточнил Давид Массе, приемник Желько Франуловича. Он действительно хочет принять участие в Rolex Monte-Carlo Masters и имеет все шансы играть за кубок, который его так впечатляет и который он выигрывал уже одиннадцать раз в одиночном разряде с 2005-2012 годах.»

От Франции выступят Гаэль Монфис (№ 35), Ришар Гаске (№ 36) и Бенжамен Бонзи (№ 37). Будет также разослано четыре особых приглашения, которые могут достаться членам Монакской федерации тенниса, например Валентину Вашеро (№ 321) или Люкасу Катарина (№ 493).