Rolex Monte-Carlo Masters 2023: presenti i 20 migliori giocatori del mondo

Durante un pranzo per la stampa tenutosi a Parigi nella sede di Moët Hennessy, il direttore del torneo David Massey ha svelato l’elenco dei 45 giocatori automaticamente ammessi al tabellone principale.

Novak Djokovic (n. 1), Carlos Alcaraz (n. 2), Stefanos Tsitsipas (n. 3), Casper Ruud (n. 4), Taylor Fritz (n. 5), Daniil Medvedev (n. 6), Andrey Rublev (n. 7), Holger Rune (n. 8), Rafael Nadal (n. 9), Felix Auger-Aliassime (n. 10)… Tutti i grandi nomi del tennis mondiale saranno nel Principato di Monaco dall’8 al 16 aprile 2023.

Rolex Monte-Carlo Masters 2023. Ecco le novità

Con i primi venti giocatori del mondo iscritti, quest’anno il Rolex Monte-Carlo Masters vanta una rosa di campioni impressionante. Si prospetta un torneo eccezionale e un’accesa battaglia per conquistare il posto di Stefanos Tsitsipás, attuale detentore del titolo.

Wild card non ancora svelate

“Rafa è stato il primo a iscriversi”, ha dichiarato David Massey, che ha preso il posto di Zeljko Franulovic. “Vuole davvero partecipare al Rolex Monte Carlo Masters e sta facendo di tutto per giocare in questo torneo che ama così tanto e che ha vinto undici volte in singolo, compreso il record di otto titoli consecutivi tra il 2005 e il 2012”.

Sul versante francese, parteciperanno al torneo Gaël Monfils (n. 35), Richard Gasquet (n. 36) e Benjamin Bonzi (n. 37). Inoltre, saranno distribuite anche quattro wild card, che potrebbero tornare utili a un membro della Federazione tennistica monegasca, come Valentin Vacherot (n. 321) o Lucas Catarina (n. 493).