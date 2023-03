Rolex Monte-Carlo Masters 2023 : Les 20 meilleurs joueurs de la planète seront présents

David Massey, directeur du tournoi, a dévoilé la liste des 45 joueurs admis d’office dans le tableau final lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris, au siège social de Moët Hennessy.

Novak Djokovic (N°1), Carlos Alcaraz (N°2), Stefanos Tsitsipas (N°3), Casper Ruud (N°4), Taylor Fritz (N°5), Daniil Medvedev (N°6), Andrey Rublev (N°7), Holger Rune (N°8), Rafael Nadal (N°9), Félix Auger-Aliassime (N°10)… Tous les grands noms du tennis mondial seront présents en Principauté du 8 au 16 avril 2023.

Rolex Monte-Carlo Masters 2023 : Quelles sont les nouveautés annoncées ?

Avec les vingt premiers joueurs mondiaux inscrits, le Rolex Monte-Carlo Masters peut se targuer cette année de compter sur un plateau impressionnant qui promet un tournoi exceptionnel et une lutte acharnée pour succéder à Stefanos Tsitsipás, tenant du titre.

Les wild-cards pas encore dévoilées

« Rafa était le premier inscrit, a précisé David Massey, le successeur de Zeljko Franulovic. Il a vraiment envie de participer au Rolex Monte-Carlo Masters et il se donne toutes les chances pour pouvoir participer à ce tournoi qu’il affectionne tant et qu’il a remporté onze fois en simple, dont un record de huit titres consécutifs entre 2005 et 2012. »

Côté français, Gaël Monfils (N°35), Richard Gasquet (N°36) et Benjamin Bonzi (N°37) seront de la partie. Quatre wild-cards seront également distribuées et pourraient profiter à un membre de la Fédération Monégasque de Tennis, à l’image de Valentin Vacherot (N°321) ou Lucas Catarina (N°493).