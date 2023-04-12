Монако заявило о снижении потребления воды на 26%

По инициативе Председателя Генеральной Ассамблеи, Чаба Кёрёши, страны-члены, ученые, представители гражданского общества и частного сектора собрались в конце марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на вторую за 40 лет Конференцию ООН по водным ресурсам.

Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, приветствовал обязательства, принятые в рамках Программы действий по водным ресурсам, которые позволят человечеству «пойти навстречу будущему, в котором водой будут обеспечены все без исключения». Эти 700 конкретных обязательств должны быть выполнены к 2030 году для ускорения продвижения к всеобщему доступу к питьевой воде и санитарии.

Внедрение разумной политики управления водными ресурсами позволило снизить потребление воды на 26% Изабель Пикко

Постоянный представитель Монако, Изабель Пикко, отметила «срочную потребность поднять оценку значимости воды, чтобы устойчиво управлять этим необходимым ресурсом». Монакский дипломат, постоянный представитель Княжества при ООН с 2009 года, рассказала об «усилиях княжеского правительства и внедрении разумной политики управления водными ресурсами, позволившей снизить потребление воды на 26%».

Изабель Пикко также напомнила об инвестициях «в мощные и качественные инфраструктуры, такие как завод по переработке сточных вод (UTER), для эффективной и менее загрязняющей переработки вод Княжества и соседних французских коммун».

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Она также напомнила о действиях Княжества в рамках его политики Сотрудничества и развития в области доступа к питьевой воде и санитарии, а также о действиях Фонда Князя Альбера II по охране пресноводных экосистем.

Миссия Монако – катализатор обменов опытом

На полях этой конференции Миссия Монако приняла участие в организации трех событий. Четыре молодые женщины смогли обменяться инновационными решениями, которые они ежедневно используют для ограничения климатического влияния, связанного с водой на Багамских островах, в Уганде, Кении и Эквадоре в партнерстве с организацией Girls Rising и Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.

В помещении Постоянной миссии было организовано мероприятие совместно с Peace Innovation Initiative, Университетом мира и Миссией Коста-Рики, на котором собралось около шестидесяти участников. 5 участников из гражданского общества обсудили пути укрепления связей между действиями на местах и политическими решениями.

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Наконец, сетевое мероприятие собрало 60 молодых представителей гражданского общества в помещении Постоянной миссии Монако, где они обменялись мнениями о целях и задачах конференции.