Автобусный маршрут № 600 Ницца-Монако-Ментон: схемы, расписание и стоимость проезда

Маршрут № 600 заменит маршрут № 100, который курсировал до начала текущих работ - ©Управление по связям с общественностью - Микаэль Алези (Michael Alesi)

Новый маршрут заменяет линии 607 и 608 и усилен пятью дополнительными рейсами в день, что обеспечивает интервал движения каждые 10-15 минут.

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Пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом сети Zou, наконец вздохнут с облегчением! По завершении строительных работ на проспекте Жана Жореса в Рокбрюн-Кап-Мартене, тем, кто едет в Ментон или Ниццу, больше не нужно будет пересаживаться на другие маршруты в Монако.

Начиная с субботы, 6 апреля 2024 года, линии 607 и 608 будут объединены в одну. Линия 607, которая пролегает из Ниццы в Монако через площадь Плас-д’Арм, и линия 608, идущая от автовокзала Ментона до Монако, сливаются в одну для того, чтобы освободить маршрут для № 600, ранее известного как маршрут № 100.

Маршрут будет проходить от Ниццы (остановка «Площадь Нормандии-Неман) до Ментона (остановка «Автовокзал») через Монако. Она обслуживает, в частности, такие города, как Ницца, Вильфранш-сюр-Мер, Больё-сюр-Мер, Эз-сюр-Мер, Кап-д’Ай, Монако, Рокебрюн-кап-Мартен и Ментон.

Схемы и расписание маршрутов:

В выходные и праздничные дни автобусы ходят реже, с интервалами каждые 20 минут. — © zou.maregionsud.fr

Обратите внимание: в связи с дорожными работами, автобусная остановка «Арсон/Фодере» в Ницце в направлении Ницца/Монако была перенесена на 50 метров в сторону порта на остановку «Порт Лимпия/Арсон». Работы должны быть завершены к концу мая 2024 года.

Ночной маршрут № 601

Тем пассажирам, кто путешествует в вечернее или ночное время, предлагается воспользоваться автобусом № 601 (ранее называвшимся «Ночной автобус» (Noctambus). С 21 июня ночной маршрут № 601 будет курсировать ежедневно между ментонским автовокзалом и портом Ниццы (остановка «Ницца-Площадь Нормандии-Неман»). Автобусы будут ходить с 21:30 (отправление из Ниццы, 23:10 — из Ментона), а также накануне государственных праздников. В остальное время года она доступна по четвергам, пятницам, субботам и накануне государственных праздников.

Автобус обслуживает Вильфранш-сюр-Мер, Больё-сюр-Мер, Эз-сюр-Мер, Кап-д’Ай, Рокебрюн-кап-Мартен и Монако, но можно выходить между остановками. Вот его маршрут и расписание:

Маршрут предполагает новую конечную остановку, не показанную на карте: «Ментон Автовокзал» — © zou.maregionsud.fr

Стоимость проезда

На бывшем маршруте № 100, ныне разделенном на линии № 608 и № 607, «Билет Azur» стоит 2,50 евро. Билеты можно купить непосредственно у водителя за наличные (планируется, что в ближайшее время будет введена оплата и кредитными картами), онлайн или в обычных торговых точках. Они позволят вам свободно передвигаться между Ниццей и Ментоном, пересаживаясь с одного автобуса на другой.

Если вы путешествуете между Ниццей и Монако без заезда в Княжество, то можете воспользоваться абонементами и билетами сети Lignes d’Azur. Аналогичным образом, если вы передвигаетесь между Монако и Ментоном, не въезжая в Княжество, принимаются абонементы Zestbus (на схеме эта зона отмечена серым цветом).

Обратите внимание, что городские билеты Lignes d’Azur и Zestbus не принимаются на ночном маршруте № 601. Если вы покупаете билет у водителя, подготовьте 2,50 евро, как и для дневной поездки.

Более подробная информация: 04 13 94 30 50 (сервис доступен каждый день с 07:00 до 22:00)