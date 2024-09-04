Медузы всё ещё не ушли от берегов Средиземного моря
Монакский фотограф Лиам Фабр запечатлел их.
Не только туристы задерживаются на пляжах Средиземного моря, медузы тоже никак не покинут его прибрежные воды. И не просто какие-то там медузы, а Cotylorhiza tuberculata, которую часто называют медузой-яичницей. С ней-то и встретился в Монако фотограф-самоучка Лиам Фабр 3 сентября.
Это довольно редкое явление! И действительно, обычно медуза-яичница проводит светлое время суток на дне морском, а ночью всплывает на поверхность из-за вертикальной миграции.
Эта очень цветастая и крупная разновидность медуз (достигающая диаметра до 30 сантиметров) часто заманивает мелкую рыбёшку в свои щупальца и считается безопасной для человека, но всё-таки требует осторожности.
Чтобы не столкнуться с ними «нос к носу», этих медуз можно локализовать в реальном времени с помощью карты ACRI-ST лаборатории из София-Антиполис. Эта карта предоставляет точную информацию о присутствии медуз, благодаря сигналам от купальщиков. По тому же принципу работает и бесплатное приложение Méduséo, которое регистрирует место, день, время и тип замеченных медуз.