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Коротко

Медузы всё ещё не ушли от берегов Средиземного моря

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 4 сентября 2024
Meduse-Liam-Fabre
Медуза Cotylorhiza tuberculata часто встречается в Средиземном море ©️ Лиам Фабр (Liam Fabre)
Автор: Agathe Chéreau
- 4 сентября 2024

Монакский фотограф Лиам Фабр запечатлел их.

Не только туристы задерживаются на пляжах Средиземного моря, медузы тоже никак не покинут его прибрежные воды. И не просто какие-то там медузы, а Cotylorhiza tuberculata, которую часто называют медузой-яичницей. С ней-то и встретился в Монако фотограф-самоучка Лиам Фабр 3 сентября.

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© Лиам Фабр (Liam Fabre)
© Лиам Фабр (Liam Fabre)
© Лиам Фабр (Liam Fabre)

Это довольно редкое явление! И действительно, обычно медуза-яичница проводит светлое время суток на дне морском, а ночью всплывает на поверхность из-за вертикальной миграции.

Эта очень цветастая и крупная разновидность медуз (достигающая диаметра до 30 сантиметров) часто заманивает мелкую рыбёшку в свои щупальца и считается безопасной для человека, но всё-таки требует осторожности.

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Чтобы не столкнуться с ними «нос к носу», этих медуз можно локализовать в реальном времени с помощью карты ACRI-ST лаборатории из София-Антиполис. Эта карта предоставляет точную информацию о присутствии медуз, благодаря сигналам от купальщиков. По тому же принципу работает и бесплатное приложение Méduséo, которое регистрирует место, день, время и тип замеченных медуз.