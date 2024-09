Ancora meduse sulle coste del Mediterraneo

Il fotografo monegasco Liam Fabre ha appena immortalato la loro presenza.

Non sono solo i turisti a occupare per lunghi periodi le spiagge del Mediterraneo: anche le meduse sono sempre presenti! E non una medusa qualsiasi, ma la Cotylorhiza tuberculata, conosciuta più comunemente come Cassiopea mediterranea, che è stata avvistata martedì 3 settembre a Monaco dal fotografo monegasco, completamente autodidatta, Liam Fabre.

Pubblicità

© Liam Fabre

© Liam Fabre

©️ Liam Fabre

È un fenomeno abbastanza raro da meritare una certa attenzione. Normalmente, questo tipo di medusa trascorre il giorno nei fondali marini e la notte in superficie a causa della sua migrazione verticale.

Questa specie di grandi dimensioni (può raggiungere fino a 30 cm di diametro) e molto colorata, che spesso nei suoi tentacoli ospita diversi pesciolini, è considerata innocua per l’uomo, ma si consiglia comunque di fare attenzione.

Attenzione alle meduse sulle spiagge della Costa Azzurra

Per evitare di trovarsi faccia a faccia con un suo tentacolo, potete localizzarle in tempo reale grazie alla mappa ACRI-ST del laboratorio di Sophia Antipolis. Questa fornisce informazioni precise sulla presenza di meduse grazie alle segnalazioni dei bagnanti. Lo stesso vale per l’applicazione gratuita Méduséo, che funziona allo stesso modo, registrando la posizione, la data, l’ora e il tipo di meduse presenti.