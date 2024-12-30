Купание на пляже Ларвотто частично ограничат до апреля 2025 года

Власти Монако начали масштабный двухэтапный проект по укреплению береговой линии Ларвотто. © Управление по связям с общественностью

Правительство Монако начало большой проект по укреплению пляжа Ларвотто, который пройдет в два этапа.

С 2 января по 30 апреля 2025 года начнётся первый этап работ, который затронет восточную часть пляжа. Для проведения необходимых мероприятий купание в этой зоне будет временно запрещено. Рабочие демонтируют старые конструкции — центральную шпору и геотубы, расположенные между бухтами.

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На их месте установят экологичные насыпные валы, которые помогут защитить пляж от разрушений и предотвратят скопление песка, создававшее проблемы в последние годы.

Береговую линию будут укреплять прямо в воде. Для безопасности отдыхающих часть пляжа временно закроют для купания. Также установят специальные сетки, которые будут удерживать осадочные породы и защищать природу от их вредного влияния.

Эти меры направлены на сохранение морской флоры и фауны, а также защиту подводного заповедника, расположенного рядом с пляжем.

Несмотря на запланированные работы, пляж Ларвотто будет доступен для посетителей. Все рестораны и магазины в этом районе продолжат работать в обычном режиме без каких-либо ограничений.

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Планы на 2026 год: укрепление западной части пляжа

На 2026 год намечен второй этап работ, который затронет западную часть Ларвотто. Как и на первом этапе, цель этих мероприятий – укрепить береговую линию и подготовить пляж к летнему сезону. Эти проекты подчеркивают приверженность Монако сохранению природного богатства и решению актуальных экологических задач.



