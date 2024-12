Parziale divieto di balneazione al Larvotto fino ad aprile 2025

Il governo monegasco ha annunciato due fasi di lavori per il consolidamento del litorale del Larvotto © Direzione della Comunicazione

Il governo ha avviato un importante progetto in due fasi per consolidare la spiaggia del Larvotto.

Dal 2 gennaio al 30 aprile 2025 sono previsti lavori nella parte orientale del Larvotto. Le limitazioni temporanee alla balneazione sono necessarie per la stabilizzazione della costa. Gli interventi interesseranno lo sperone centrale e i geotubi situati tra le calette della zona orientale. Queste strutture attuali saranno rimosse.

Pubblicità

Al loro posto, verranno installati degli isolotti di massi progettati in modo sostenibile che serviranno per proteggere la spiaggia a lungo termine e per limitare l’accumulo di sabbia che si è verificato negli ultimi anni.

I lavori si svolgeranno direttamente in acqua. Per garantire la sicurezza dei bagnanti, sarà quindi prevista una zona di divieto di balneazione. Verranno inoltre installate reti di ritenzione per limitare la dispersione dei sedimenti.

Questa misura mira a preservare la biodiversità marina e la riserva sottomarina adiacente.

Nonostante l’entità dei lavori, la spiaggia rimarrà comunque accessibile. I ristoranti e i negozi del complesso resteranno aperti senza limitazioni.

Miracolo! 250 coralli rossi nati a Monaco grazie alla collaborazione con la Maison Chanel

Una seconda fase prevista per il 2026

Un’operazione simile è già in programma per il 2026. Questa volta riguarderà la parte occidentale della spiaggia. L’obiettivo di questi interventi è quello di prepararsi alla stagione estiva 2025, garantendo al contempo la sicurezza a lungo termine del litorale. Con queste nuove misure, Monaco intende proteggere il suo patrimonio naturale e affrontare le sfide ambientali.