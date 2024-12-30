Топ-5 транспортных приложений для Монако

Если вы планируете поехать в Княжество или в его окрестности, Monaco Tribune делится с вами лучшими транспортными приложениями!

Citymapper: приложение для передвижения

Приложение Citymapper было разработано как справочник для путешествий. Действительно, многие города, включая Лондон, Берлин, Токио, Лион, Париж, Нью-Йорк и Монако теперь включены в этот инструмент.

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Пешком, на велосипеде или на автобусе – выбирайте сами свой маршрут! После того, как вы определились, приложение запоминает ваши предпочтения. Например, вы можете указать, что хотите использовать путь, доступный для людей в инвалидных колясках. Небольшое дополнение к приложению: оно покажет вам использованные в поездке калории.

Несмотря на то, что Citymapper остается туристическим приложением, оно сегодня идеально подходит для передвижения. Доступное на международном уровне, оно одинаково полезно как для жителей Княжества, так и для путешественников.

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Mobee: приложение для аренды автомобилей

С развитием электромобилей в Княжестве возникла идея разработать услугу совместного использования электромобилей – Mobee.

Предлагаются три варианта: Mobeelity – это 22 просторных автомобиля Peugeot e-208, отлично подходящих для долгих путешествий. Благодаря их автономии в 340 км, это идеальный способ путешествовать по региону PACA или по Лигурии. Другой сервис – Mobeecity – предлагает 35 электромобилей Twizy с запасом хода 70 км. К этому широкому предложению добавились 10 электромобилей Tesla. Вполне достаточно для коротких поездок по Княжеству!

Во всех трех вариантах – многочисленные преимущества: вождение электромобиля в соответствии с вашими потребностями, без оплаты уличной парковки на территории Княжества и на 35-и партнерских парковках.

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Monapass: все билеты – у вас в кармане

Княжеское правительство в сотрудничестве с Монакской автобусной компанией и мэрией Монако запустило приложение Monapass для жителей Монако, туристов и челночных работников. С какой целью? Получайте все билеты на транспорт всего за несколько кликов: автобус, велосипеды, парковка на дорогах общего пользования или даже электронные билеты на культурные мероприятия, матчи ФК «Монако» или в кино! Всё – в одном приложении.

Помимо организации и оплаты поездок, Monapass позволяет пользователям получать в режиме реального времени информацию о ближних видах транспорта – расписание автобусов или количество свободных электрических велосипедов.

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Приложение Monaco bus – всё об автобусах

Приложение Monaco bus позволяет узнать расписание автобусов в Княжестве и их маршруты. Эту информацию предлагают и другие приложения. Тем более, что автобусные остановки в Княжестве оборудованы экранами с указанием маршрутов.

Однако, если вы опаздываете и вам нужно быстро узнать, какой автобус прибудет на вашу остановку следующим, приложение – очень интуитивно и понятно.

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PBSC: приложение для аренды велосипедов

Эта услуга уже предлагает 390 велосипедов Monabike. PBSC идеально подходит для планирования поездок с помощью карты и поиска велосипедов и их стоянок в режиме реального времени. Приложение позволяет легко арендовать велосипед одним движением пальца, используя QR-код, который вам просто нужно предъявить на одной из 49 умных станций.

Для еще более приятного обращения создайте личный профиль и сохраните свои настройки. Это облегчит вам аренду, купив проездной на день, на год или на одну поездку.

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Жалко, что эти приложения пока не связаны между собой. Фактически, для некоторых из них необходимо создать учетную запись и предоставить свои банковские реквизиты.