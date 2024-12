Top 5 delle app per i trasporti da utilizzare a Monaco

Monaco Tribune ha fatto una lista delle app utili per spostarsi nel Principato e dintorni!

Citymapper: l’app per non perdersi mai

Citymapper è ormai diventata l’applicazione di riferimento per gli spostamenti. È disponibile per diverse città, tra cui Londra, Berlino, Tokyo, Lione, Parigi, New York e Monaco.

Pubblicità

A piedi, in bici o in autobus, dovete solo scegliere il percorso che preferite! Dopodiché l’app salverà la vostra scelta per le ricerche future. Avete anche la possibilità di specificare se volete utilizzare una strada accessibile alle persone con mobilità ridotta. Un’altra cosa interessante è che potrete visualizzare le calorie bruciate durante il tragitto.

Nonostante sia considerata un’app turistica, Citymapper è ideale per spostarsi. Disponibile all’estero, è molto utile sia per i residenti che per chi visita il Principato.

Download per IOS o Android

Mobee: l’app per noleggiare un’auto elettrica

In seguito alla diffusione dei veicoli elettrici, il Principato di Monaco ha pensato di sviluppare un servizio di car-sharing 100% elettrico: Mobee.

Sono disponibili tre servizi: Mobeelity offre 22 Peugeot e-208, spaziose e più adatte ai lunghi viaggi. Con un’autonomia di 340 km, sono ideali per spostarsi nella regione PACA o in Liguria. L’altro servizio, Mobeecity, mette a disposizione 35 Twizy elettriche con un’autonomia di 70 km. Infine, a questa vasta gamma si sono aggiunte 10 Tesla. L’offerta ideale per accompagnarvi a fare tutti i vostri acquisti nel Principato.

In tutti e tre i casi, i vantaggi del servizio sono numerosi: la possibilità di guidare un veicolo elettrico solo quando se ne ha bisogno, senza pagare il parcheggio in strada nel Principato o nei 35 parcheggi convenzionati.

Download per IOS o Android

Monapass: l’app per tenere tutti i biglietti a portata di mano

Il Governo del Principe, in collaborazione con la Compagnie des Autobus de Monaco e il Comune di Monaco, ha lanciato l’applicazione Monapass per i pendolari, i turisti e gli utenti del centro città. L’obiettivo? Trovare in pochi clic tutti i biglietti per i trasporti: autobus, biciclette, parcheggi su strada o anche biglietti elettronici per visite culturali, partite dell’AS Monaco o cinema! Tutto in un’unica applicazione.

Oltre a permettere di organizzare e pagare gli spostamenti, Monapass consente agli utenti di consultare informazioni sui mezzi di trasporto vicini in tempo reale, come gli orari degli autobus o le biciclette elettriche disponibili.

Download per IOS o Android

LEGGI ANCHE: Monapass: una nuova applicazione per la mobilità nel Principato

Monaco bus: l’app per sapere tutto sugli autobus

Monaco bus è un’applicazione in cui trovate gli orari e i percorsi degli autobus del Principato. Tuttavia, lo stesso servizio lo offrono anche altre app, e le fermate degli sono dotate di schermi che indicano i percorsi.

Tuttavia, se siete in ritardo e avete bisogno di sapere subito a che ora passerà il prossimo autobus alla fermata che vi interessa, è uno strumento piuttosto intuitivo.

Download per IOS o Android

LEGGI ANCHE: Un minibus gratuito per raggiungere la spiaggia del Larvotto

PBSC: l’applicazione per affittare bici

390 biciclette Monabike sono già disponibili attraverso questo servizio. Grazie alla mappa che consente di trovare le bici e le stazioni in tempo reale, PBSC è ideale per pianificare gli spostamenti. Con un semplice tocco, l’app permette di noleggiare facilmente una bicicletta grazie al suo codice QR, basta mostrarlo in una delle 49 stazioni smart.

Per una gestione ancora più efficiente, create un profilo personale e salvate le vostre preferenze. In questo modo, sarà più facile noleggiare i pass giornalieri, annuali o per un singolo tragitto.

Download per IOS o Android

È un peccato tuttavia che queste applicazioni non siano connesse tra di loro, visto che per molte è necessario creare un account e fornire le proprie coordinate bancarie.