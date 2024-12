Top 5 des applications de transport à utiliser à Monaco

Si vous comptez vous déplacer en Principauté et au-delà, Monaco Tribune vous partage les applications à utiliser !

Citymapper : l’application pour se déplacer

Citymapper s’est développé comme l’application de référence concernant les déplacements. En effet, de nombreuses villes dont Londres, Berlin, Tokyo, Lyon, Paris, New York et Monaco utilisent dorénavant cet outil.

Publicité

À pied, à vélo, ou en bus, choisissez votre chemin préféré ! Après vous être décidés, l’application conserve vos préférences. Par exemple, vous pouvez préciser si vous voulez utiliser un chemin accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Petit plus à l’application, elle vous montrera les calories perdues dépendant le trajet.

Bien qu’elle reste une application touristique, Citymapper est idéal pour se déplacer aujourd’hui. Disponible à l’internationale, elle est tout aussi utile pour les résidents que pour les voyageurs en Principauté.

Télécharger sur IOS ou Android

Mobee : l’application pour louer des voitures

Face à la démocratisation des véhicules électriques, la Principauté a eu l’idée de développer un service d’autopartage 100% électrique, Mobee.

Trois services sont offerts : Mobeelity propose 22 Peugeot e-208, spacieuses et mieux adaptées aux longs trajets. Avec ses 340 km d’autonomie, c’est un moyen idéal pour se déplacer dans la région PACA ou bien en Ligurie. L’autre service, Mobeecity, offre 35 Twizy électriques avec 70 km d’autonomie. Enfin, 10 Tesla ont été ajoutées à cette offre conséquente. De quoi faire ses petites courses en Principauté.

Dans les trois cas, les avantages des services sont nombreux : rouler en véhicule électrique en fonction de vos besoins, sans payer le stationnement en voirie au sein de la Principauté ni dans les 35 parkings partenaires.

Télécharger sur IOS ou Android

Monapass : l’application pour avoir tous ses billets en poche

Le Gouvernement Princier, en collaboration avec la Compagnie des Autobus de Monaco et la Mairie de Monaco lance l’application Monapass destinée aux usagers intra-muros, aux touristes et aux pendulaires. Le but ? Retrouver en quelques clics tous ses titres de transport : bus, vélos, stationnement sur la voie publique ou bien encore E-ticket pour les visites culturelles, les matchs de l’AS Monaco ou le cinéma ! Tout dans une seule et même application.

En plus de servir à organiser et payer ses déplacements, Monapass permet aux utilisateurs d’obtenir des informations en temps réel sur les moyens de transport à proximité comme les horaires de passage des bus ou les vélos électriques disponibles.

Télécharger sur IOS ou Android

À LIRE AUSSI : Monapass, une nouvelle application de mobilité en Principauté

Monaco bus : l’application pour tout savoir sur les bus

Monaco bus est une application pour connaître les horaires de bus de la Principauté et leurs trajets. Néanmoins, ce service est aussi proposé par les autres applications. D’autant plus que les arrêts en Principauté sont équipés d’écrans pour indiquer les trajets.

Cependant, si vous êtes en retard et que vous avez besoin de vite savoir quel est le prochain bus à arriver à votre arrêt favori, elle reste très intuitive à utiliser.

Télécharger sur IOS ou Android

À LIRE AUSSI : Un minibus gratuit pour faire le tour de la Plage du Larvotto

PBSC : l’application pour louer des vélos

390 vélos Monabike sont d’ores et déjà proposés par ce service. PBSC est idéal pour planifier vos déplacements avec sa carte et ainsi trouver les vélos et stations en temps réel. D’un glissement de doigt, l’appli facilite la location de vélos à l’aide de son QR code qu’il suffit de montrer à l’une des 49 stations intelligentes.

Pour une maniabilité encore plus agréable, créer un profil personnel et sauvegarder vos préférences. Cela vous facilitera la location en achetant des pass pour la journée, pour l’année, ou pour un trajet unique.

Télécharger sur IOS ou Android

On regrette tout de même que ces applications ne soient pas connectées entre elles. En effet, il est nécessaire de créer un compte et de remettre ses identifiants bancaires pour certaines.