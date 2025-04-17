Поколение Даге: ФК «Монако» воодушевляет подрастающее поколение на захватывающей открытой тренировке

Во вторник, 15 апреля, в зажигательной атмосфере детского смеха и спортивного азарта более 300 болельщиков получили незабываемые впечатления в Центре спортивных достижений ФК «Монако», завязав узы со своими кумирами.

Во вторник, 15 апреля, Центр спортивных достижений в Ля Тюрби превратился в настоящий рай для фанатов княжеского клуба. С 13:30 воодушевлённые семьи и юные энтузиасты собирались в этом храме спортивного совершенства на горном склоне. В нынешние школьные каникулы на это мероприятие собралось более 300 человек, и теперь оно записано в календаре клуба.

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«Очень приятно принимать столько детей с родителями на тренировке!» – восторгался Брэль Эмболо, явно тронутый вниманием публики. «Наша задача – порадовать их, как в прошлую субботу на матче с «Марселем». Поэтому мы набираемся сил, чтобы повторить успех в эти выходные.»

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© ФК «Монако»

От праздника к обучению – комплексная программа

Праздничная атмосфера царила ещё до прибытия профессиональных игроков. Kids Tour с его обилием веселых развлечений – гигантская мишень, настольный футбол в присутствии талисмана Бубы – позволил юным болельщикам повеселиться в ожидании игроков. Эти временно устроенные игры превратили подходы к полю в настоящий красно-белый парк аттракционов.

Ровно в 14:30 наступил долгожданный момент. Появление игроков на поле вызвало волну приветствий, во время традиционного круга почёта бурно скандировалось каждое их имя. Опытный полузащитник Денис Закария эмоционально заметил: «Я сам помню эти минуты из детства, у меня даже сохранились фотографии с тренировки женевского «Серветт» с участием Филиппа Сендероса. Я был счастлив тогда и до сих пор помню это. Так что да, эти моменты остаются в памяти на всю жизнь!»

Под изумленными взглядами фанатов

Тренировка была не простой формальностью, она была интенсивной и усердной. Упражнения на точность сопровождались восторженными криками «Оле!» после каждого забитого гола, что по духу приближало публику к атмосфере официального матча. Подготовительные этапы и финальное противостояние позволили зрителям воочию оценить технические качества и слаженность действий игроков, в частности, Фоларина Балогана, который исполнил блистательный дубль в составе «зеленой» команды.

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Впечатления на всю жизнь

Самым ярким событием этого особенного дня, несомненно, стала раздача автографов. Футболки, постеры, шарфы – каждый предмет внезапно становится драгоценным, как только на нем появляется автограф звезды «Монако». Очередь становилась длиннее, а селфи снимались в непринужденной обстановке, и время, казалось, остановилось.

«Я считаю, что такие операции необходимо проводить», подчеркнул тренер Ади Хюттер. «Болельщики всегда поддерживают нас, и мы должны быть ближе к ним! Было много детей и семей, они чудесно провели время».

Одна фраза прекрасно передает волшебство этого дня: «Манес, ты – лучший игрок в «Монако»… и в мире!» – воскликнул юный Наим полузащитнику Манесу Аклиушу, выпускнику Академии. Эти детские слова – и наивные, и трогательные – свидетельствуют о чистом увлечении, которое порождает футбол, и важности связи между клубом и его сообществом.

Воодушевленные общением со своими болельщиками, «красно-белые» с еще большей мотивацией выйдут на свой следующий матч со «Страсбуром» в эту субботу (19:00) на стадионе «Луи-II». Послание для монакских фанатов очевидно: «Даге Мунегу» и до встречи на трибунах, чтобы продолжить приключение вместе.

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