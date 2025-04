Génération Daghe : L’AS Monaco inspire sa relève lors d’un Open Training vibrant

Dans une atmosphère électrique mêlant rires d’enfants et passion sportive, plus de 300 supporters ont vécu une expérience inoubliable ce mardi 15 avril au Centre de Performance de l’AS Monaco, créant un pont entre idoles et admirateurs.

Ce mardi 15 avril, le Centre de Performance de La Turbie s’est métamorphosé en véritable sanctuaire pour les amoureux du club princier. Dès 13h30, familles et jeunes passionnés ont convergé vers ce temple d’excellence sportive niché à flanc de montagne, où l’excitation était palpable. En cette période de vacances scolaires, plus de 300 personnes ont assisté à cet événement désormais incontournable dans le calendrier du club.

« Ça fait vraiment plaisir de voir autant d’enfants avec leurs parents à l’entraînement ! », s’est enthousiasmé Breel Embolo, visiblement touché par cette ferveur populaire. « Notre objectif est de les rendre heureux comme on l’a fait samedi en l’emportant face à Marseille. Donc là on fait le plein d’énergie pour répéter ça dès ce week-end. »

© AS Monaco

De la fête à l’apprentissage : un programme complet

Avant même l’arrivée des joueurs professionnels, l’ambiance festive était déjà instaurée. Le Kids Tour, avec son lot d’animations ludiques – cible géante, baby-foot et apparitions de la mascotte Bouba – a permis aux jeunes supporters de patienter tout en s’amusant. Ces installations temporaires ont transformé les abords du terrain en véritable parc d’attractions aux couleurs rouge et blanc.

À 14h30 précises, le moment tant attendu est arrivé. L’entrée des joueurs sur la pelouse a déclenché une vague d’acclamations, chaque nom scandé avec ferveur lors du traditionnel tour de terrain. Denis Zakaria, milieu de terrain expérimenté, a confié avec émotion : « Moi-même quand j’étais petit j’ai vécu ça, j’ai d’ailleurs des photos à l’entraînement du Servette Genève avec Philippe Senderos notamment. J’étais très heureux à l’époque et je m’en rappelle encore aujourd’hui, donc oui, ce sont des moments qui marquent à vie ! »

Sous les yeux émerveillés des fans

La séance d’entraînement, loin d’être une simple formalité, s’est déroulée avec intensité et application. Les exercices de précision ont été ponctués de « Olé » enthousiastes à chaque but marqué, créant une atmosphère proche de celle d’un match officiel. Les phases de construction et l’opposition finale ont permis aux spectateurs d’observer de près les qualités techniques et la complicité entre les joueurs, notamment Folarin Balogun, auteur d’un doublé remarqué avec l’équipe des verts.

Des souvenirs gravés à jamais

L’apothéose de cette journée spéciale fut indéniablement la séance de dédicaces. Maillots, posters, écharpes – chaque objet devenant soudain précieux une fois paraphé par une star monégasque. La file d’attente s’allongeait tandis que les selfies se multipliaient dans une ambiance décontractée, où le temps semblait suspendu.

« Je pense que c’est nécessaire de faire des opérations comme celle-ci », a souligné l’entraîneur Adi Hütter. « Les supporters sont toujours derrière nous et pouvoir être plus proches d’eux est important ! Il y avait beaucoup d’enfants et de familles qui ont passé un moment magique. »

Une phrase résume parfaitement la magie de cet après-midi : « Maghnes t’es le meilleur joueur de Monaco… et du monde même ! », lancée par le jeune Naïm à Maghnes Akliouche, milieu formé à l’Academy. Ces mots d’enfant, à la fois naïfs et touchants, illustrent la passion pure que génère le football et l’importance du lien entre un club et sa communauté.

Galvanisés par cette communion avec leurs supporters, les Rouge et Blanc aborderont leur prochain défi face à Strasbourg ce samedi (19h) au Stade Louis-II avec une motivation décuplée. Le message est clair pour les aficionados monégasques : « Daghe Munegu » et rendez-vous en tribunes pour poursuivre l’aventure ensemble.

