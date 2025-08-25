ФК «Монако» во главе с Тиагу Скуру подвёл итоги летней Деревни благотворительной акцией в поддержку Les Enfants de Frankie
С начала лета ФК «Монако» и ассоциация Les Enfants de Frankie («Дети Франки») проводили большую акцию по сбору школьных принадлежностей в порту Эркюль
На официальной передаче собранных подарков в пятницу 22 августа присутствовали генеральный директор ФК «Монако» Тьягу Скуру, президент и основательница ассоциации Франсин Жирауди (Francien Giraudi) и заместитель мэра Монако Аксель Амальберти-Вердино, курирующая сферу досуга и развлечений.
Сбор школьных принадлежностей проходил в рамках программы AS Monacoeur в течение всего периода работы летней Деревни клуба. Внести свой вклад могли все желающие: болельщики, посетившие Деревню, и сотрудники ФК «Монако». Главная цель – помочь детям из малообеспеченных семей подготовиться к новому учебному году. Благодаря отзывчивости гостей и поклонников клуба удалось собрать несколько сотен полезных вещей: тетрадей, ручек, тюбиков клея, линеек и рюкзаков.
Все собранные принадлежности ассоциация передаст малообеспеченным семьям в регионе, чтобы помочь им подготовить детей к школе.
Партнёрство на благо детей
Во время церемонии генеральный директор ФК «Монако» Тиагу Скуру отметил успех второго сезона проекта: «Мы очень рады, что второй год подряд нам удалось организовать Летнюю деревню совместно с мэрией Монако. Мы смогли пригласить игроков, ближе познакомиться с местными жителями, болельщиками и детьми, рассказать о футбольных турнирах, наладить связи между нашим клубом, нашими болельщиками и нашим городом. И, конечно, лето в Монако – это множество туристов со всего мира».
Сотрудничество с Les Enfants de Frankie он назвал отражением ценностей клуба: «Каждый раз, когда у нас есть возможность сделать что-то для общества, мы это делаем — и это крайне важно. Я родом из страны, где традиционно большое внимание уделяют помощи другим и созданию лучших условий для них, особенно когда речь идёт о проектах для детей. Здесь мы говорим о детях, об образовании, и спорт становится идеальным сочетанием».
В завершение Тиагу Скуру поделился планами на будущее: «У нас много идей на следующий год. Мы намерены продолжать развиваться и проводить ещё больше мероприятий здесь, в Летней деревне». Он также подчеркнул особую миссию проекта: «Важно укреплять связи не только внутри нашего сообщества, но и с окружающим регионом, уделяя особое внимание детям, ведь за ними будущее».
Популярные развлечения всё лето
На протяжении всего сезона Летняя деревня радовала гостей множеством бесплатных развлечений, среди них поле для мини-футбола, настольный футбол в увеличенном формате, гигантская мишень, викторины о клубе с призами, а также мобильный магазин с атрибутикой.
Помимо постоянных активностей, здесь проходили и специальные события: турнир 4 на 4 для подростков 12–15 лет и турнир 3 на 3 для взрослых. Оба соревнования прошли с большим успехом и стали отличным способом объединить поклонников клуба и подарить им новые впечатления.
Мика Бирет блистает со своими фанатами в Деревне ФК «Монако»
«Подари мне свой рюкзак» – помощь сотням детей
Президент и основательница ассоциации Les Enfants de Frankie Франсин Жирауди, возглавляющая её с 1997 года, поделилась своими впечатлениями: «Мы впервые сотрудничаем с ФК «Монако». Мы давно работаем вместе с клубом и футболистами, но ранцы раздаём впервые. Всё прошло замечательно, мы очень довольны!»
Благотворительная акция «Подари мне свой ранец», которую ассоциация проводит уже почти десять лет, отвечает реальной и острой потребности: «Семьям непросто приобрести всё необходимое для школы — это дорого, и с каждым годом становится всё дороже». При этом Франсин Жирауди подчеркнула, что даже такая инициатива покрывает лишь часть нужд: «Сегодня от 300 до 400 детей ждут, когда они получат школьные принадлежности».
ФК «Монако» отмечает столетие яркой капсульной коллекцией
Перспективный сезон на горизонте
Вторая по счёту Летняя деревня стала настоящим успехом: ежедневно здесь бывало более 500 гостей, а за всё лето — почти 25 000 человек. Большим событием стали и автограф-сессии: каждая из трёх встреч с Фати, Дайером и Биретом собрала около 300 болельщиков.
В соответствии с пожеланием президента клуба Дмитрия Рыболовлева ФК «Монако» в новом сезоне будет продолжать и расширять проекты, ориентированные на молодёжь. Уже в сентябре стартует четвёртый сезон Kids Tour, во второй половине сезона пройдут новые выпуски Munegu Cup и ÜNSEME Cup, а также акции «Tous au Stade» для юных игроков любительских клубов. Этими инициативами ФК «Монако» подтверждает своё стремление быть ближе к местному сообществу и делать спорт проводником солидарности и взаимопомощи.