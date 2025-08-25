ФК «Монако» во главе с Тиагу Скуру подвёл итоги летней Деревни благотворительной акцией в поддержку Les Enfants de Frankie

С начала лета ФК «Монако» и ассоциация Les Enfants de Frankie («Дети Франки») проводили большую акцию по сбору школьных принадлежностей в порту Эркюль

На официальной передаче собранных подарков в пятницу 22 августа присутствовали генеральный директор ФК «Монако» Тьягу Скуру, президент и основательница ассоциации Франсин Жирауди (Francien Giraudi) и заместитель мэра Монако Аксель Амальберти-Вердино, курирующая сферу досуга и развлечений.

Сбор школьных принадлежностей проходил в рамках программы AS Monacoeur в течение всего периода работы летней Деревни клуба. Внести свой вклад могли все желающие: болельщики, посетившие Деревню, и сотрудники ФК «Монако». Главная цель – помочь детям из малообеспеченных семей подготовиться к новому учебному году. Благодаря отзывчивости гостей и поклонников клуба удалось собрать несколько сотен полезных вещей: тетрадей, ручек, тюбиков клея, линеек и рюкзаков.

Тиагу Скуру и Франсин Жирауди © ФК «Монако»

Все собранные принадлежности ассоциация передаст малообеспеченным семьям в регионе, чтобы помочь им подготовить детей к школе.

Партнёрство на благо детей

Во время церемонии генеральный директор ФК «Монако» Тиагу Скуру отметил успех второго сезона проекта: «Мы очень рады, что второй год подряд нам удалось организовать Летнюю деревню совместно с мэрией Монако. Мы смогли пригласить игроков, ближе познакомиться с местными жителями, болельщиками и детьми, рассказать о футбольных турнирах, наладить связи между нашим клубом, нашими болельщиками и нашим городом. И, конечно, лето в Монако – это множество туристов со всего мира».

© ФК «Монако»

Сотрудничество с Les Enfants de Frankie он назвал отражением ценностей клуба: «Каждый раз, когда у нас есть возможность сделать что-то для общества, мы это делаем — и это крайне важно. Я родом из страны, где традиционно большое внимание уделяют помощи другим и созданию лучших условий для них, особенно когда речь идёт о проектах для детей. Здесь мы говорим о детях, об образовании, и спорт становится идеальным сочетанием».

В завершение Тиагу Скуру поделился планами на будущее: «У нас много идей на следующий год. Мы намерены продолжать развиваться и проводить ещё больше мероприятий здесь, в Летней деревне». Он также подчеркнул особую миссию проекта: «Важно укреплять связи не только внутри нашего сообщества, но и с окружающим регионом, уделяя особое внимание детям, ведь за ними будущее».

Популярные развлечения всё лето

На протяжении всего сезона Летняя деревня радовала гостей множеством бесплатных развлечений, среди них поле для мини-футбола, настольный футбол в увеличенном формате, гигантская мишень, викторины о клубе с призами, а также мобильный магазин с атрибутикой.

Помимо постоянных активностей, здесь проходили и специальные события: турнир 4 на 4 для подростков 12–15 лет и турнир 3 на 3 для взрослых. Оба соревнования прошли с большим успехом и стали отличным способом объединить поклонников клуба и подарить им новые впечатления.

«Подари мне свой рюкзак» – помощь сотням детей

Президент и основательница ассоциации Les Enfants de Frankie Франсин Жирауди, возглавляющая её с 1997 года, поделилась своими впечатлениями: «Мы впервые сотрудничаем с ФК «Монако». Мы давно работаем вместе с клубом и футболистами, но ранцы раздаём впервые. Всё прошло замечательно, мы очень довольны!»

Благотворительная акция «Подари мне свой ранец», которую ассоциация проводит уже почти десять лет, отвечает реальной и острой потребности: «Семьям непросто приобрести всё необходимое для школы — это дорого, и с каждым годом становится всё дороже». При этом Франсин Жирауди подчеркнула, что даже такая инициатива покрывает лишь часть нужд: «Сегодня от 300 до 400 детей ждут, когда они получат школьные принадлежности».

© ФК «Монако»

Перспективный сезон на горизонте

Вторая по счёту Летняя деревня стала настоящим успехом: ежедневно здесь бывало более 500 гостей, а за всё лето — почти 25 000 человек. Большим событием стали и автограф-сессии: каждая из трёх встреч с Фати, Дайером и Биретом собрала около 300 болельщиков.

В соответствии с пожеланием президента клуба Дмитрия Рыболовлева ФК «Монако» в новом сезоне будет продолжать и расширять проекты, ориентированные на молодёжь. Уже в сентябре стартует четвёртый сезон Kids Tour, во второй половине сезона пройдут новые выпуски Munegu Cup и ÜNSEME Cup, а также акции «Tous au Stade» для юных игроков любительских клубов. Этими инициативами ФК «Монако» подтверждает своё стремление быть ближе к местному сообществу и делать спорт проводником солидарности и взаимопомощи.