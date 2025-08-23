Village de l’AS Monaco : une deuxième édition réussie, conclue par Thiago Scuro avec la remise des dons aux Enfants de Frankie

La remise des fournitures scolaires a eu lieu sur le port Hercule, ce vendredi 22 août, en présence de Thiago Scuro © AS Monaco

Depuis le début de l’été, l’AS Monaco et l’association Les Enfants de Frankie ont mené ensemble une grande collecte de fournitures scolaires sur le port Hercule.

Cette opération solidaire s’est clôturée ce vendredi 22 août par une remise officielle des dons en présence de Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, de Francien Giraudi, présidente fondatrice de l’association Les Enfants de Frankie et d’Axelle Amalberti Verdino, adjointe, en charge des animations et des loisirs à la Mairie de Monaco.

Cette collecte de fournitures scolaires, organisée dans le cadre du programme AS Monacoeur durant toute la durée du Village d’été de l’AS Monaco, a fait appel aux dons des supporters du club en visite sur le Village, mais également des salariés du Club. L’initiative vise à équiper les enfants défavorisés de la région pour leur rentrée scolaire. Grâce à la mobilisation des visiteurs et des supporters, des centaines de fournitures scolaires ont été collectées : cahiers, stylos, colles, règles et cartables.

Thiago Scuro et Francien Giraudi © AS Monaco

L’intégralité des fournitures scolaires sera remise par l’association à des familles en situation de précarité vivant dans la région afin de les aider à faire face au coût de la rentrée scolaire.

Un partenariat au service de l’enfance

Lors de la cérémonie, Thiago Scuro s’est réjoui du succès de cette deuxième édition du Village : « Nous sommes très heureux d’avoir eu la chance, pour la deuxième saison, d’organiser le Village avec la Mairie de Monaco. Nous avons pu faire venir des joueurs, nous rapprocher de la communauté, des fans, des enfants, promouvoir des tournois de football, créer des liens entre notre club, nos fans et notre ville. Et puis, bien sûr, l’été à Monaco, c’est beaucoup de tourisme, avec des visiteurs venus du monde entier. »

© AS Monaco

Pour lui, cette collaboration avec Les enfants de Frankie a illustré les valeurs du club : « Chaque fois que nous pouvons rendre quelque chose à la société, nous le faisons, c’est très important. Je viens moi-même d’un pays où l’on se soucie beaucoup d’aider les autres, de leur offrir de meilleures conditions, surtout lorsqu’il s’agit d’un projet lié aux enfants. Nous parlons ici d’enfants, d’éducation, et le sport est une combinaison parfaite ».

Enfin, le directeur général de l’AS Monaco s’est montré optimiste pour la suite : « Nous avons plein d’idées pour l’année prochaine. Notre intention est de continuer à nous développer et à promouvoir davantage d’événements ici pendant le village d’été ». Il a souligné également l’importance de « créer des liens non seulement au sein de notre communauté, mais aussi dans la région environnante, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants qui sont l’avenir. »

Des animations populaires tout l’été

Tout au long de la saison estivale, le Village a proposé de nombreuses animations gratuites : mini terrain de foot, babyfoot humain, cible géante, quiz sur l’AS Monaco avec lots à la clé, sans oublier le shop-truck.

Au-delà de ces animations permanentes, de nombreux événements ont fait vivre le Village : tournoi 4vs4 organisé pour les 12-15 ans et tournoi 3vs3 organisé pour les adultes qui ont été une réussite et ont permis de fédérer les amoureux du Club.

« Donne-moi ton cartable », une action qui aide des centaines d’enfants

Francien Giraudi, présidente et fondatrice des Enfants de Frankie depuis 1997, n’a pas caché sa satisfaction : « C’est la première fois que nous nous associons avec l’AS Monaco. On travaille beaucoup avec eux, avec les footballeurs, mais c’est la première fois pour le cartable, c’était très bien, nous sommes très contents ! ».

L’opération « Donne-moi ton cartable », menée depuis une dizaine d’années par l’association, répond à un besoin concret : « Ce n’est pas évident pour les familles d’acheter tout ce matériel pour l’école, parce que c’est très cher et ça augmente chaque année ». Si cette collecte représente « une petite partie » des besoins, la présidente précise que « 300 à 400 enfants attendent » d’être équipés.

© AS Monaco

Une saison riche en perspectives

Avec plus de 500 visiteurs quotidiens et près de 25 000 personnes accueillies tout l’été, cette deuxième édition du Village d’été a confirmé son succès. Chacune des trois séances de dédicaces (avec Fati, Dier et Biereth) a rassemblé environ 300 supporters.

Conformément à la volonté du Président Dmitri Rybolovlev, les actions de proximité du Club, notamment auprès de la jeunesse, seront renouvelées et accentuées durant la saison : reprise du Kids Tour au mois de septembre pour une 4ème saison, nouvelles éditions à venir de la Munegu Cup et de l’ÜNSEME Cup durant la 2ème partie de saison, tout comme les opérations « Tous au Stade » à destination des jeunes licenciés des clubs amateurs. Avec ces initiatives, l’AS Monaco confirme sa volonté de rester au plus près de sa communauté et de faire du sport un vecteur de solidarité et de partage.