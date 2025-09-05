Ремон Вос — магнат логистики, яхтсмен и новая звезда Монако

Скромный, но в то же время влиятельный миллиардер и страстный поклонник парусного спорта Ремон Вос руководит настоящей империей в сфере логистики и промышленной недвижимости. Он является активным членом Яхт-клуба Монако и с гордостью представляет его цвета на самых престижных регатах мира, поддерживая крепкие и многогранные связи с Княжеством.

Издалека его яхта с высокими чёрными парусами кажется морской птицей, устремлённой к горизонту. Возможно, это корморан? Всплеск пены, резкий рывок — и корпус стремительно меняет направление. Нос судна скользит по воде, вновь набирая скорость, разрезая волны и оставляя соперников далеко позади, на несколько кабельтовых. На палубе слаженно и уверенно звучат команды, превращая действия экипажа в отточенную морскую хореографию — величественную по духу и предельно точную по исполнению. Вдали раздаётся гудок туманного сигнала: финишная линия пересечена. Первое место. Снова.

Black Jack 100 © Rolex / Карло Борленги для Яхт-клуба Монако

Black Jack 100 — именно так называется этот монокорпус длиной в 100 футов (чуть более 30 метров), который уверенно собирает победы и устанавливает рекорды. В июле прошлого года яхта завоевала рекорд скорости на престижной регате Gotland Runt в Балтийском море. Спустя несколько недель одержала победу в знаменитой 51-й гонке Rolex Fastnet Race у берегов Шербура. А в августе 2024 года Black Jack 100 пришёл первым и побил собственный рекорд на гонке Палермо–Монте-Карло, установленный ещё в 2015 году. Каждая из этих побед — это не только личный успех команды, но и слава для Яхт-клуба Монако (YCM), под флагом которого яхта выступает. За этими результатами стоит слаженная работа 29 опытных моряков, мастерство шкипера Тристана Ле Бруна и, безусловно, страсть и упорство её владельца — и нередко рулевого — Ремона Воса.

Победа и рекорд для Black Jack 100 © Яхт-клуб Монако

Восточная Европа — новое Эльдорадо для молодого Ремона Воса

Ремон Вос — имя хорошо знакомое в Монако. Но известен он не только как яхтсмен и победитель престижных регат. Голландец прославился прежде всего как соучредитель и генеральный директор CTP — ведущей компании в сфере логистики и промышленной недвижимости в Центральной и Восточной Европе. Начав буквально с нуля, сегодня Вос управляет бизнесом, в портфеле которого — около 13 миллионов квадратных метров складских и индустриальных помещений. Среди арендаторов — такие гиганты, как DHL, Renault и H&M. Дополняют этот массив не менее 26 миллионов квадратных метров земли под будущую застройку в десяти странах региона. В 2024 году CTP показала чистую прибыль в размере 1,1 миллиарда евро, а состояние самого Воса Forbes оценил в 7,5 миллиарда долларов.

Это впечатляющий результат для человека, родившегося в 1970 году в небольшом городке Стадсканаал на северо-востоке Нидерландов, в семье молодой студентки и владельца автосалона. После развода родителей маленькому Ремону приходилось часто менять города, и очень рано он начал зарабатывать самостоятельно: уже в 12 лет мыл автомобили и помогал убираться в парикмахерских. Перелом в его жизни произошёл в 1991 году, когда он впервые отправился в Чехословакию. В поездке его сопровождал Йохан Бракема, друг отца. Там Вос своими глазами увидел, насколько сильно страны бывшего советского блока отставали в развитии и инфраструктуре.

Для Воса это стало настоящим откровением. После падения СССР и крушения железного занавеса Восточная Европа представляла собой территорию огромных возможностей. Вместе с Йоханом Бракемой он открыл в Чехии небольшую компанию по импорту голландских товаров, а затем — завод по производству стальных деталей. Но когда партнёры не смогли найти подходящее здание и участок земли, они приняли решение, которое изменило всё: «Мы построим бизнес-парк, чтобы наша компания стала его первым арендатором, а затем привлечём других», — вспоминал позже Ремон Вос в интервью Forbes. Так началась его история успеха. В 1998 году к ним присоединился ещё один голландец — Эдди Маас. Вместе трое партнёров открыли в небольшом чешском городке Гумполец первый индустриальный парк под названием Central Trade Park (CTP).

«Ни в коем случае не продавать»

«У Йохана были деньги, у Эдди — ум, а у меня — энергия», — признаётся Ремон Вос в интервью Forbes. «Мы сразу же подумали: одного здания недостаточно, — рассказал он The CEO Magazine. — Идея заключалась в том, чтобы построить другие здания на том же участке, чтобы создать кластер, экосистему различных компаний, которые работают вместе. Как застройщики, мы были бы ответственны за всю инфраструктуру, за её обслуживание и ремонт, чтобы арендаторы могли сосредоточиться на своей основной деятельности». Так родилась модель CTP.

Ремон Вос на выставке Expo Real / Скриншот с YouTube

Первые годы были непростыми, и компания CTP по-настоящему вышла на взлёт только в начале 2000-х годов, когда стала крупнейшим застройщиком в Чешской Республике, построив 22 логистических парка по всей стране. Именно в этот период Вос усвоил один из главных уроков, который со временем превратился в его девиз: «никогда не продавать». «Если вы строите парк, то идея заключается в том, чтобы продолжать его развивать, а не перепродавать», — поясняет он в Forbes. А в нтервью The CEO Magazine он подтверждает: «Мы строим надолго или для себя. Мы не занимаемся торговлей, мы не продаём. Мы не возводим отдельные здания, а создаём проекты только в рамках концепции парка».

Этой философии Ремон Вос придерживался и дальше, распространив её на всю Восточную Европу, осваивая новые рынки в Польше, Румынии, Венгрии, Сербии и других странах. Везде, где он закреплялся, стратегия оставалась неизменной: быстрое развитие проектов, даже если на первых порах они сдавались в аренду лишь на 30–40%; сохранение прилегающих участков земли для будущего расширения; удержание и диверсификация клиентов, 87% которых продлевают договор после окончания аренды. Благодаря этому доходы CTP от аренды с 2019 года стабильно росли в среднем на 16% ежегодно.

CTP выходит на Амстердамскую фондовую биржу. Ремон Вос и Тимо Хильшер / Фото с LinkedIn

Для продолжения экспансии CTP вышла на Амстердамскую фондовую биржу в 2021 году — спустя три года после того, как Ремон Вос выкупил доли своих двух партнёров и сосредоточил бизнес полностью в своих руках. Размещение позволило привлечь миллиард долларов, и оно стало одним из крупнейших IPO в сфере недвижимости в Европе. Однако рост бизнеса означает и новые обязательства. С 2018 года CTP выпускает свои первые «зелёные облигации» и делает ставку на ESG — экологию, социальную сферу и корпоративное управление. Этот путь не обходится без трудностей. «ESG — это сложная тема, — признаёт Вос в The CEO Magazine. — Но мы активно занимаемся этим. Мы считаем, что это фантастическая возможность». Предприниматель умеет находить перспективы почти в каждом кризисе, с которым сталкивается: финансовый кризис 2008 года, пандемия Covid-19, война в Украине, а недавно и тарифная война между Европой и США. «Я твёрдо верю, что изменения — это возможность», — подчёркивает миллиардер в интервью Forbes.

«Один дух, одна команда, один клуб»: в Яхт-клубе Монако Ремон Вос присоединился к мировой элите парусного спорта

Этот девиз Ремон Вос принимает как свой — и на суше, и на море. Именно море, а точнее Средиземное, стало связующим звеном между магнатом из Восточной Европы и Монако. Здесь, на воде, страстный любитель скорости и адреналина представляет княжество, выводя Black Jack 100 на старт самых престижных и сложных парусных гонок мира: Палермо–Монте-Карло — одну из самых конкурентных регат для макси-яхт; Rolex Fastnet Race — крупнейшую и, пожалуй, самую известную морскую гонку планеты; и многие другие. Построенная на верфи в 2005 году яхта, ранее носившая название Alpha Roméo II, сегодня ходит под флагом не менее престижного и требовательного Яхт-клуба Монако.

Но Ремон Вос — не из тех, кто довольствуется ролью стороннего наблюдателя или прогулками по набережной Порта Эркюль. Настоящий «морской волк», он регулярно сам встаёт за штурвал своего однокорпусного судна. Так было, например, во время столетней гонки Fastnet, когда экипаж Black Jack 100 первым пересёк финишную черту. Гонка продолжалась два дня и заняла 12 часов, 31 минуту и 21 секунду. Это достижение окончательно закрепило место Воса в элите мирового парусного спорта. И это неудивительно: в Яхт-клубе Монако членство — дело не формальности. Богатство не играет роли, а членство эксклюзивное. Но, как сказано на официальном сайте клуба, «любой человек (…), желающий стать членом YCM, должен быть представлен двумя попечителями, являющимися членами YCM». Окончательное решение о принятии или отклонении кандидатуры принимает лично князь Альбер II.

Таким образом, Ремон Вос вошёл в очень закрытый круг, который, тем не менее, насчитывает более 2500 членов. Клуб был основан в 1953 году Князем Ренье III, убеждённым в том, что «будущее Монако связано с морем». Именно по его инициативе YCM стал одним из стратегических направлений развития порта княжества. При нём увеличилось число встреч и регат, а в парусной школе выросло новое поколение яхтсменов. В 1984 году в то время Наследный принц Альбер II был назначен президентом клуба и сделал особый акцент на традиционном яхтинге. Десять лет спустя появилась Monaco Classic Week, а ещё через десять лет, в 2014-м, Яхт-клуб открыл новый клубный дом в впечатляющем здании, спроектированном лордом Норманом Фостером.

Однако Яхт-клуб Монако — это не только парусный клуб, не только выдающийся архитектурный объект и не просто символ княжества. «Это место жизни», — говорил в интервью нашему изданию в 2023 году генеральный секретарь клуба Бернар д’Алессандри. По его словам, «мы можем оценить динамизм клуба по его волонтёрам: на каждую регату мы рассчитываем от 50 до 100 добровольцев. (…) Спустя 70 лет клуб остаётся динамичным, молодым, полным надежд, инноваций и проектов». Сегодня Яхт-клуб Монако, девиз которого звучит как «один дух, одна команда, один клуб», объединяет в своих рядах многих известных и уважаемых членов. Среди них — Пьер Казираги, сын Принцессы Каролины, который вместе с Питером Харрисоном выиграл Admiral’s Cup 2025; кипрский миллиардер и житель Монако Джон Христодулу; а также Борис Херрманн, участвовавший в легендарной кругосветной регате Vendée Globe на яхте Seaexplorer – Yacht Club de Monaco.

© Яхт-клуб Монако

Восходящая звезда монегасского бомонда?

Ремон Вос, безусловно, оказывается в блистательной компании, когда переступает порог Яхт-клуба Монако. Но такие моменты случаются нечасто — лишь тогда, когда его напряжённый график оставляет хоть немного времени на передышку. Деля свою жизнь между Центральной Европой, Нидерландами и Монако, Вос, по его собственным словам, «не имеет постоянного офиса». Его будни проходят в непрерывных поездках: он пересаживается с одного частного самолёта на другой, чтобы заключать новые сделки и расширять масштабы своей империи. Встретить его в Монако так же трудно, как в Праге или Амстердаме: нужно запастись терпением, ведь публичные появления миллиардера редки, но каждый раз вызывают пристальное внимание.

Формируя сеть контактов в элитарных кругах финансов, недвижимости и спорта, Ремон Вос, как никто другой, воплощает образ нового поколения европейских миллиардеров — глобальных, деятельных, дальновидных и твёрдо нацеленных на устойчивое развитие. И хотя перспективы его инвестиций или меценатских проектов в Княжестве ещё предстоит воплотить в жизнь, Ремон Вос уже сегодня входит в число восходящих фигур монегаскской жизни. Он безусловно достоин внимния — будь то на суше, в воздухе или, конечно же, в море.