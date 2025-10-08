Открытие судебного года: генеральный прокурор подвёл итоги стремительного роста судопроизводства

Во время выступления генеральный прокурор Стефан Тибо подвёл итоги прошедшего года и отметил значительный прогресс, достигнутый Княжеством в реализации плана действий по выходу из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ.

По его словам, за последние два года количество жалоб и протоколов увеличилось на 34%. При этом прокуратура не только справилась с возросшим объёмом работы, но и усилила свои полномочия в сфере руководства расследованиями. Было проведено более 400 предварительных расследований, из которых около ста — по делам об отмывании денег. Число дел, направленных в суд, выросло на 10%, а обработанные материалы заняли около 30 погонных метров — порядка 300 томов. Такой объём, подчеркнул Тибо, позволил следственным судьям разгрузить канцелярии и сосредоточиться на делах, которые, хотя и менее многочисленны, требуют большей глубины и точности.

Отдельно прокурор отметил рост числа ускоренных процедур: за год проведено 52 немедленных судебных заседания — почти на 10% больше, чем в прошлом году. Из них десять касались дел об отмывании денег, тогда как годом ранее таких дел было лишь четыре.

Рост наблюдается и в сфере исполнения наказаний: число заключённых увеличилось на 10%, а средняя продолжительность пребывания в тюрьме — на 20%. При этом, отметил Стефан Тибо, следственный изолятор, рассчитанный на 92 места, заполнен менее чем наполовину — «показатель, который вызывает зависть у наших ближайших соседей». По словам генерального прокурора, увеличение числа заключений во многом связано с ростом количества краж, зарегистрированных в этом году.

Борьба с отмыванием денег в центре приоритетов

© Правительство Монако

Прошлый год ознаменовался значительными результатами в борьбе с финансовыми правонарушениями. Генеральная прокуратура произвела крупные изъятия: в настоящее время в запасах находится имущество на общую сумму около 120 миллионов евро, включающее наличные, банковские счета и недвижимость. Эти суммы дополняют имущество стоимостью почти полмиллиарда, изъятое в следственных кабинетах (531 миллион евро в июне).

Одним из ключевых достижений стала окончательная конфискация двух зданий, приобретённых за 10 миллионов евро в 2017 и 2018 годах, в рамках дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Эта конфискация, подтверждённая Апелляционным судом в марте и окончательно утверждённая Судом кассационной инстанции в июле, стала свидетельством эффективности внедрённой системы.

Количество приговоров по делам об отмывании денег наглядно отражает динамику роста: 4 в 2022 году, 9 в 2023-м, 29 в 2024-м и уже 28 в 2025 году. До конца нынешнего года суд рассмотрит ещё восемь подобных дел, а девять запланированы на начало 2026-го. Эти показатели свидетельствуют о первых результатах реализации плана действий на 2025–2027 годы, направленного на окончательное исключение Княжества из «серого списка» ФАТФ.

Приоритеты на 2026 год

© Monaco Tribune

На предстоящий год генеральный прокурор обозначил несколько ключевых задач. Первая касается продолжения судебных разбирательств по финансовым делам при поддержке нового экономического и финансового отдела Генеральной прокуратуры, усиленного тремя опытными магистратами. Он также объявил о намерении уделить приоритетное внимание борьбе с насилием в отношении женщин и уязвимых категорий населения. Тибо отметил, что тюремные сроки были назначены более чем в половине дел о краже, но лишь в каждой пятой — по делам о насилии. «Действия, совершённые в отношении тех, кто находится в уязвимом положении или подчинении, должны преследоваться более строго», — заявил он.

Ещё одним направлением работы станет модернизация системы учёта судимостей, которая в этом году выдала почти 4000 справок (в среднем 15–20 в рабочий день), однако около 10 000 карточек до сих пор не введены в электронную базу. Проект по оцифровке данных в ближайшее время будет представлен государственному секретарю. Наконец, международное сотрудничество продолжает активно развиваться: количество запросов из Франции, в частности от Национальной финансовой прокуратуры и Национального суда по борьбе с организованной преступностью, увеличилось на 65%.