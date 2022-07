Le CREM a célébré son 12e anniversaire le 30 juin dernier, en présence du Prince Albert II.

Une année de plus et pas une ride ! Le CREM a célébré ce jeudi 30 juin sa douzième année d’existence, dans les Jardins Méditerranéens du Monte-Carlo Bay. Le Prince Albert II était présent pour cette belle occasion, ainsi que le Maire de Monaco, Georges Marsan, l’Ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini, et le Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique, Frédéric Genta.

Plus de 300 membres ont également répondu présent pour le cocktail. Et parmi eux, un invité : Philippe Geluck, artiste belge et créateur du célèbre Chat, en exposition jusqu’au 2 octobre 2022 sur le Larvotto, et qui a d’ailleurs dessiné l’invitation et le photocall de la soirée.

© Sébastien DARASSE / Charly GALLOT – Carte Blanche

La présidente, Louisette Azzoaglio Levy-Soussan, a profité de son discours pour rappeler les débuts du club, qui compte aujourd’hui près de 500 membres de toutes nationalités. « Je pense qu’en douze ans, beaucoup de liens se sont créés au CREM. Il y a peut-être même eu des idylles », a-t-elle ajouté en plaisantant au micro de Monaco Info.

Le Directeur, Chris Dhondt, a également précisé que le taux de renouvellement des adhésions en 2022 avait atteint les 94%.