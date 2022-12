Jet-ski : Lisa Caussin-Battaglia (MT Racing Monaco) achève sa saison en beauté

La jet-skieuse monégasque a fini troisième au classement général des World Series après la dernière épreuve de la saison disputée sur le site de Pattaya (Thaïlande).

Quelques semaines après son grave accident lors de la précédente manche aux États-Unis en octobre dernier, Lisa Caussin-Battaglia était de retour à la compétition dans deux catégories : novice ski stock et pro-am women ski.

L'occasion pour la championne monégasque de remonter sur un jet-ski en compétition, de longues semaines après sa blessure à la jambe.

Une troisième place méritée

Malgré des douleurs et une gêne qui l'ont empêché d'être à 100% durant l'épreuve, Lisa Caussin-Battaglia a terminé dixième de la première course, avant de prendre la cinquième place dans sa course de prédilection : la pro-am women ski stock.

Grâce à ces résultats, la Monégasque a conservé sa troisième position au classement général des World Series, qui a vu vingt-cinq pilotes féminines issues de douze nationalités s'affronter tout au long de la saison.