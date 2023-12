Les Carabiniers du Prince ont offert des oursons protecteurs aux enfants hospitalisés au CHPG

De véritables doudous de réconfort.

C’est une très belle initiative de la part des Carabiniers du Prince, alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.

Les Carabiniers se sont en effet rendus, en uniforme, au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), et plus précisément au service pédiatrie. C’est là qu’ils ont rencontré les enfants hospitalisés, et qu’ils ont pu remettre à chacun un beau doudou de réconfort : un ourson vêtu d’un pull bleu marine, aux couleurs du drapeau monégasque et décoré de l’écusson de la Compagnie des Carabiniers du Prince.

Les petits patients ont reçu leurs ours en peluche – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Un très beau geste qui rappelle l’intérêt d’un doudou pour un enfant hospitalisé. Selon différentes études menées en psychologie, le doudou – et a fortiori l’ours en peluche – permettrait de faire baisser l’anxiété et de réguler les émotions négatives.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, aux côtés du Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants de Monaco