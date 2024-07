Où passer une soirée festive cet été à Monaco ?

Les meilleures recommandations de soirées festives à ne surtout pas manquer à Monaco.

La saison estivale est lancée et avec elle, celle des restaurants dansants ! Mêlant parfaitement musique et mets délicieux, ces lieux à l’ambiance unique sont incontournables dans la Principauté. Voici plusieurs adresses pour des nuits d’été toutes plus festives les unes que les autres.

Publicité

Où danser et écouter de la musique à Monaco ?

1. Maona, une ambiance cabaret d’été

Le bar du Maona ouvre à 18h © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

De Jerry Lewis à Joséphine Baker, en passant par Liza Minelli et Yves Montant, toutes les icônes des années 60 ont déjà mis les pieds dans le haut lieu de la fête qu’est le Maona. Et jusqu’au 29 septembre 2024, c’est vous qui pourriez vous déhancher au rythme de musiques anciennes et actuelles tout en dégustant une savoureuse cuisine méditerranéenne.

De 19h à 20h, une bande-son rétro créé par le collectif musical d’électro français Bon Entendeur lance le début de la soirée puis, c’est une Diva incarnée cet été par Niki Black qui se produit dans une prestation live de 20h à 2h avant de laisser place à un DJ set électro-disco.

Réservations au +377 98 06 56 00

Pour vos soirées, le Maona renaît à Monte-Carlo

2. COYA, l’aventure péruvienne

COYA Monte-Carlo a pris un virage latino-péruvien en 2018 © Monte-Carlo SBM

Statues de guerriers incas, poteries d’art Huaco et Shipibo, bougeoirs sculptés à la main… COYA Monte-Carlo promet un doux voyage à Lima dès le pas de la porte passé, ou plutôt celui de la nouvelle terrasse ouverte sur la mer et décorée d’objets d’art, pour la plupart chinés au Pérou. Au menu ? Du ceviche dans tous ses états, du tiradito à gogo et des piscos servis au cocktail.

Notez que COYA Monte-Carlo donne rendez-vous aux plus fêtards le dernier vendredi du mois pour une grande soirée COYA MUSIC Presents, dès 21h00. Et quelque chose nous dit qu’il ne faut pas passer à côté !

Réservations en ligne ou au +377 98 06 20 20

3. Billionaire et ses spectacles grandioses

Les dîners Billionaire mêlent haute gastronomie et spectacles en tout genre © DR

Les soirées ultra-festives « Billionaire » de Flavio Briatore s’installent au Sporting Monte-Carlo du 22 juillet jusqu’au 21 août. Au programme de cette nouvelle édition ? Plus de 30 artistes internationaux, dont certains anciens du Cirque du Soleil et détenteurs de records du Guinness World Records, qui ont pour but de marquer les esprits.

Dans l’assiette, le spectacle sera tout autant éblouissant avec un menu spécial inspiré de l’Italie et agrémenté d’une touche de nouvelle cuisine asiatique.

Réservations au +33 6 83 58 12 06

Billionaire signe son retour cet été au Sporting Monte-Carlo pour des soirées inoubliables

4. La Môme, incontournable lieu festif

La Môme Monte-Carlo a ouvert en 2022 © Yann Deret

Si l’on cherche un endroit pour faire la fête à Monaco, impossible de passer à côté de La Môme Monte-Carlo. Présent sur le toit du Port Palace, cet établissement est devenu un repère incontournable des soirées monégasques. On y trouve à la fois un décor raffiné, une très belle vue sur le port Hercule, un personnel amical, des cocktails créatifs, une cuisine aux accents du soleil et surtout une ambiance inoubliable. Il faut le tester pour comprendre !

Réservations en ligne ou au +37 7 99 92 11 93

On a testé pour vous : La Môme Monte-Carlo, sur le toit du Port Palace

5. Da Valentino, le nouvel arrivant

Les cocktails du Da Valentino sont concoctés par Dimitri, expert en mixologie © DR

Rentrer à l’intérieur du nouveau restaurant Da Valentino, c’est avoir la chance de s’initier à une expérience immersive dans l’art de vivre italien. L’ambiance Dolce Vita se ressent à travers l’équipe 100 % italienne, les boiseries typiques, la végétation riche mais aussi les produits frais et colorés.

Si le dîner commence à partir de 20h30, il y a ensuite la possibilité de prolonger la soirée jusqu’à 3 heures du matin en dansant sur des rythmes endiablés. Dalida, Nino Rota ou encore Ennio Morricone accompagnent les convives pour une soirée qu’ils ne sont clairement pas prêts d’oublier.

Réservations en ligne

On a testé pour vous : Da Valentino, le restaurant italien parfait pour vivre la dolce vita