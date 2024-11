Monaco et Dolceacqua célèbrent un an d’amitié transfrontalière

Le jumelage entre Monaco et Dolceacqua souffle sa première bougie ! Ce dimanche 3 novembre, les deux communes ont célébré avec enthousiasme le premier anniversaire de cette alliance historique. L’occasion de revenir sur une année de moments partagés, d’échanges enrichissants et de projets communs qui renforcent les liens entre la Principauté et le village italien niché au cœur de la vallée de la Nervia.

Pour fêter ce premier anniversaire, un déjeuner officiel a été organisé au prestigieux Monte-Carlo Country Club. Un cadre élégant qui a accueilli les figures emblématiques des deux communes jumelles : la Présidente du MCCC, Mélanie Antoinette De Massy, le Maire de Monaco, Georges Marsan, ainsi que le Maire de Dolceacqua, Fulvio Gazzola, et de nombreux membres du Conseil Communal de Dolceacqua.

La cérémonie a également vu la présence de Thomas Fouilleron, Directeur de la bibliothèque et des archives du Palais Princier, tous unis par cette relation forte qui lie Monaco et Dolceacqua.

Une année de rencontres et de projets partagés

Le bilan de cette première année de jumelage est impressionnant. Depuis la signature officielle en novembre 2023, de nombreux événements ont renforcé cette collaboration. Des marches symboliques ont permis aux habitants des deux communes de se retrouver et d’échanger, tandis que des manifestations culturelles, comme le concert de mandolines de l’Académie Rainier III au château de Dolceacqua, ont offert l’occasion de découvrir les richesses artistiques de chaque côté de la frontière.

Les échanges sportifs ne sont pas en reste : l’équipage mixte formé lors de la 8e édition du E-Rallye Monte-Carlo a symbolisé l’esprit d’entraide et de compétition amicale. Les rencontres de tennis, également très prisées, ont offert un terrain de jeu privilégié pour tisser des liens entre les passionnés des deux communes.

De plus, des moments plus festifs, comme les célèbres feux d’artifice de Dolceacqua, ont permis à la commune monégasque de se joindre aux célébrations locales, tandis que la présence de la délégation de Dolceacqua au Cavagnëtu a renforcé la complicité entre les deux territoires.

Un jumelage qui a de l’avenir

Dans son discours d’accueil, Georges Marsan n’a pas manqué de souligner la solidité et la vivacité du jumelage : « Ce jumelage est dynamique, bien né, et nous sommes déterminés à en maintenir la flamme », a-t-il déclaré. Un message qui résonne comme un engagement à long terme pour ces deux communautés, qui ont déjà pris le temps de nourrir des liens durables à travers de multiples événements.

Au-delà des festivités, cette première année de jumelage a permis de poser des bases solides pour des projets futurs. Les deux villes ont à cœur de continuer à se soutenir mutuellement, de renforcer les échanges culturels et artistiques, tout en explorant de nouvelles opportunités de coopération. Et la promesse d’autres événements à venir dans les mois prochains semble bien augurer un avenir radieux pour cette amitié transfrontalière.

2024 est décidément une année festive pour les jumelages, avec des anniversaires importants à célébrer. Outre le jubilé de Dolceacqua, Monaco fête également les 60 ans de son jumelage avec Ostende, et les 15 ans de l’alliance avec Lucciana. Trois anniversaires qui témoignent de l’importance des relations internationales pour la Principauté et de son engagement à tisser des liens durables à travers l’Europe.

Une amitié qui se renforce au fil des années

En somme, ce premier anniversaire est un véritable témoignage de l’amitié solide et sincère qui unit Monaco et Dolceacqua. Une année de découvertes, de collaborations et d’échanges qui promettent de beaux moments à venir pour les deux communes. Avec une telle dynamique, nul doute que cette amitié transfrontalière continuera de s’épanouir et d’enrichir la vie des citoyens de part et d’autre de la frontière.

Dolceacqua, Lucciana et Ostende : tout savoir sur ces villes avec lesquelles Monaco est jumelée