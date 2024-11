Monaco e Dolceacqua celebrano un anno di amicizia transfrontaliera

Il gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua spegne la sua prima candelina! Domenica 3 novembre, i due comuni hanno festeggiato con entusiasmo il primo anniversario di questa storica alleanza. È stata l’occasione per ripercorrere un anno di momenti condivisi, di scambi preziosi e di progetti comuni che hanno rafforzato i legami tra il Principato e il borgo italiano immerso nel cuore della Val Nervia.

Questo primo anniversario è stato celebrato con un pranzo ufficiale presso il prestigioso Monte-Carlo Country Club. Un ambiente elegante che ha ospitato le figure più emblematiche delle città gemellate: la Presidente del MCCC, Mélanie Antoinette De Massy, il Sindaco di Monaco, Georges Marsan, nonché il Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, e diversi membri del Consiglio comunale di Dolceacqua.

Pubblicità

Alla cerimonia ha partecipato anche Thomas Fouilleron, Direttore della Biblioteca e degli Archivi del Palazzo del Principe, tutti accomunati dal forte legame tra Monaco e Dolceacqua.

Un anno di incontri e progetti condivisi

I frutti di questo primo anno di gemellaggio sono notevoli. Dalla firma ufficiale nel novembre 2023, innumerevoli eventi hanno rafforzato questa collaborazione. Le passeggiate simboliche hanno permesso ai residenti dei due comuni di incontrarsi e confrontarsi, mentre gli eventi culturali, come il concerto di mandolino dell’Accademia Ranieri III al Castello di Dolceacqua, sono stati l’occasione per scoprire la ricchezza artistica di entrambi i lati del confine.

Gli eventi sportivi non sono stati da meno: la squadra mista che ha partecipato all’ottava edizione dell’E-Rallye Monte-Carlo ha dimostrato lo spirito di aiuto reciproco e di competizione amichevole. Le partite di tennis, anch’esse molto seguite, sono state il terreno di gioco ideale per creare legami tra gli appassionati dei due comuni.

E non è finita qui! Il comune monegasco si è unito ai festeggiamenti locali con i famosi fuochi d’artificio di Dolceacqua, mentre la presenza della delegazione di Dolceacqua al Cavagnëtu ha rinforzato il legame tra i due territori.

Un gemellaggio promettente

Nel suo discorso di benvenuto, Georges Marsan ha sottolineato la forza e la vitalità del gemellaggio: “Questo gemellaggio è dinamico, ben consolidato e siamo determinati a mantenerlo in vita”, ha dichiarato. Un messaggio che suona come un impegno a lungo termine per queste due comunità, che hanno già iniziato a coltivare legami duraturi grazie a diversi eventi.

Festeggiamenti a parte, questo primo anno di gemellaggio ha gettato solide basi per progetti futuri. Le due città sono intenzionate a continuare a sostenersi a vicenda, a rafforzare gli scambi culturali e artistici e a esplorare nuove opportunità di cooperazione. La promessa di ulteriori eventi nei prossimi mesi fa ben sperare per il futuro di questa amicizia transfrontaliera.

Il 2024 è sicuramente un anno importante per i gemellaggi, con alcuni anniversari significativi da celebrare. Oltre al legame con Dolceacqua, Monaco festeggia anche i 60 anni di gemellaggio con Ostenda e i 15 anni di alleanza con Lucciana. Tre anniversari che testimoniano l’importanza delle relazioni internazionali per il Principato e il suo impegno nel creare legami duraturi in tutta Europa.

Un’amicizia che si rafforza anno dopo anno

In sintesi, questo primo anniversario è una vera e propria testimonianza della solida e sincera amicizia tra Monaco e Dolceacqua. È stato un anno di scoperte, collaborazioni e scambi che mette le basi per un futuro entusiasmante per entrambe le comunità. Con questo slancio, non c’è dubbio che l’amicizia transfrontaliera continuerà a fiorire e ad arricchire la vita dei cittadini su entrambi i lati del confine.

Dolceacqua, Lucciana e Ostenda: tutto quello che c’è da sapere sulle città gemellate con Monaco