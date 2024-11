Une matinée éducative avec la Princesse Charlène pour lutter contre la noyade

La noyade cause environ 300 000 décès chaque année dans le monde.

Pour y remédier, la Fondation Princesse Charlène de Monaco a organisé vendredi 22 novembre une nouvelle matinée de sensibilisation au Grimaldi Forum. En présence de la Princesse Charlène, 310 élèves du Cours Préparatoire (CP) de Monaco étaient réunis pour acquérir des connaissances à ce sujet.

Publicité

Une matinée éducative au service de la prévention

En collaboration avec la Direction de l’Éducation Nationale, la Croix-Rouge monégasque, les sapeurs-pompiers, la Police Maritime et l’Académie Monégasque de la Mer, cette initiative visait à outiller les jeunes élèves pour prévenir les risques liés à l’eau. Encadrés par des professionnels, les enfants ont participé à des ateliers interactifs où ils ont appris à identifier les dangers de l’eau, découvrir le matériel de secours et maîtriser les gestes de premiers secours. L’objectif : transformer ces élèves en acteurs de leur propre sécurité et éventuellement en sauveteurs capables de réagir en cas de besoin.

La matinée s’est poursuivie par une lecture de La Magie de l’Eau, un livre illustré destiné à sensibiliser les enfants à l’apprentissage de la natation et au respect de l’environnement aquatique. Présentée par son auteure, Mélinda Guery et la marraine de l’association de la Magie de l’Eau, Sandrine Raymond Lucarini, cette lecture préventive a captivé le jeune public.

Une exposition photo sur la Fondation Princesse Charlène de Monaco

© Eric Mathon – Palais Princier

© Eric Mathon – Palais Princier

La Princesse Charlène, qui lance de nombreuses campagnes contre la noyade, a accompagné les petits Monégasques tout au long de cette matinée. Avant de repartir, chaque élève a reçu un sac contenant un exemplaire du livre, un bonnet de bain et un bonnet d’hiver, symbolisant l’engagement de la Fondation envers la sécurité aquatique.

La Fondation philanthropique Stelios, WWF et la Fondation Prince Albert II de Monaco collectent 600 000€ pour les herbiers marins de Méditerranée