Una mattinata educativa con la Principessa Charlène per lottare contro l’annegamento

Ogni anno, sono 300.000 le persone in tutto il mondo morte per annegamento.

Per affrontare questa problematica, il 22 novembre la Fondazione Principessa Charlène di Monaco ha organizzato un’altra mattinata di sensibilizzazione al Grimaldi Forum. La Principessa Charlène ha invitato 310 studenti del Cours Préparatoire (CP) di Monaco per informarli su questo tema.

Una mattinata educativa al servizio della prevenzione

Portata avanti in collaborazione con il Dipartimento di Istruzione Nazionale, la Croce Rossa Monegasca, i Vigili del Fuoco, la Polizia Marittima e l’Accademia Marittima Monegasca, l’iniziativa mirava a preparare i giovani alunni a prevenire i rischi legati all’acqua. Sotto la supervisione di professionisti, i bambini hanno partecipato a laboratori interattivi in cui hanno imparato a identificare i pericoli dell’acqua, a scoprire le attrezzature di emergenza e a padroneggiare le tecniche di primo soccorso. L’obiettivo è quello di rendere questi studenti responsabili della propria sicurezza e, in prospettiva, soccorritori capaci di reagire in caso di necessità.

La mattinata è proseguita con la lettura di La Magie de l’Eau (La magia dell’acqua), un libro illustrato pensato per insegnare ai bambini a imparare a nuotare e a rispettare l’ambiente acquatico. Presentato dall’autrice, Mélinda Guery, e dalla patrona dell’associazione Magie de l’Eau, Sandrine Raymond Lucarini, il libro è riuscito a catturare l’attenzione del giovane pubblico.

© Eric Mathon – Palazzo del Principe

La Principessa Charlène, promotrice di numerose campagne contro l’annegamento, ha affiancato i piccoli monegaschi per tutta la mattinata. Prima di andarsene, ogni alunno ha ricevuto una borsa contenente una copia del libro, una cuffia da bagno e un cappellino invernale.

