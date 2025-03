Special Olympics World Winter Games 2025 : La délégation monégasque brille à Turin et s’offre même un titre de champion du monde !

Une fois de plus, les athlètes monégasques ont prouvé qu’avec du travail, de l’unité et un esprit de persévérance, tout est possible ! © Special Olympics Monaco

La fin des Jeux mondiaux d’hiver, en Italie, a réservé son lot de surprises et une chose est sûre, les Special Olympics Monaco n’ont pas déçu. C’est dans une atmosphère de fête que les 12 athlètes ont clôturé cette compétition avec de belles victoires, décrochant pas moins de sept médailles, dont une précieuse en or au relais 4x100m.

Cette 12e édition des Jeux mondiaux d’hiver, qui s’est déroulée du 7 au 16 mars dans la région du Piémont, était l’occasion pour la délégation monégasque de briller sur la scène internationale. Avec 12 athlètes soigneusement sélectionnés parmi une centaine de licenciés de Special Olympics Monaco, la Principauté a envoyé une équipe engagée et déterminée à défendre ses couleurs dans trois disciplines : le ski alpin, le ski de fond et les courses de raquettes.

Basée dans les montagnes de Sestriere, pour le ski alpin et les courses de raquettes, ainsi qu’à Pragelato pour les épreuves de ski de fond, la délégation rouge et blanche était composée de Rabab Bechti, Diego Bolatti, Albane Lepoivre et Robin Leteuil en raquettes, de plusieurs skieurs alpins tels que Elsa Clément, Thomas Desperies, Miya Franzi et Denis Lupo, ainsi que de représentants en ski de fond comme Eric Bruno, Stéphane Kelkal et Rodolphe Rodnay.

Une équipe talentueuse et soudée, encadrée par six entraîneurs : Saverio Cuneo, Catherine Lapelegerie, Marco Muratori, Emilie Rousseau, Eric Waterson et Pierre Van Klaveren, président de Special Olympics Monaco, qui ont tous œuvré sans relâche pour accompagner les athlètes.

Une performance en relais exceptionnelle

L’équipe de relais 4x100m a fait honneur à ses couleurs en s’imposant dans une finale particulièrement serrée. Placée en niveau M2, l’équipe des « 4 fantastiques » a brillé malgré des conditions de course difficiles – brouillard épais et forte neige. Albane, en ouverture, a lancé la course avec brio, transmettant le témoin à Robin en 4e position. L’athlète monégasque a su maintenir la cadence avant de passer la main à Rabab, qui, grâce à une ligne droite impressionnante, a pris la tête avant d’aborder le dernier virage.

Enfin, Diego, parfaitement positionné, a donné l’accélération décisive pour sortir du brouillard en tête et franchir la ligne d’arrivée victorieux. La délégation entière, présente pour soutenir ses athlètes, a explosé de joie lorsque la médaille d’or a été mise autour du cou de l’équipe.

Un podium aux 100m, déjà un grand début de journée

Avant cette magnifique victoire en relais, la délégation monégasque avait déjà montré ses ambitions lors des finales du 100m. Après un départ difficile, Robin a su puiser dans ses réserves pour réaliser une remontée spectaculaire et décrocher l’or, tandis que Diego, également solide, a pris la médaille de bronze.

Du côté des athlètes féminines, Rabab a offert une superbe démonstration de maîtrise et d’expérience en prenant la médaille d’argent. Quant à Albane, bien qu’elle ait fait une course difficile, a amélioré son temps des qualifications en terminant 6ème, un joli progrès personnel.

Ces performances marquent la fin des Jeux mondiaux d’hiver 2025 pour la délégation monégasque, qui repart avec un total de sept médailles !

© Special Olympics Monaco

Les athlètes honorés par le Comité olympique monégasque

© Special Olympics Monaco

Juste avant le grand départ pour ces Jeux, le Comité olympique monégasque (COM) a chaleureusement reçu l’équipe des Special Olympics Monaco. Lors de cette rencontre, Yvette Lambin Berti, secrétaire général du COM, a remis à chaque athlète un « Certificat de Sportif Spécial de Haut Niveau ». Ce certificat symbolise la reconnaissance du travail acharné, de l’effort constant, ainsi que des valeurs fondamentales qui caractérisent ces athlètes : la solidarité, l’amitié et l’engagement dans leur discipline.

Fidèle à ses valeurs de solidarité et de dépassement de soi, Special Olympics Monaco continue de repousser les frontières de l’inclusion. Cette participation aux Jeux mondiaux d’hiver en est une belle illustration, et le Mouvement olympique monégasque n’a pas manqué d’adresser ses plus sincères encouragements à ces athlètes qui font leur fierté.

