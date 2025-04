Le Prince Albert II présent lors du Monaco Clean Fusion Forum

Ce lundi 28 avril 2025, Monaco accueille la deuxième édition du Monaco Clean Fusion Forum, un événement international dédié aux avancées en matière d’énergie de fusion, organisé avec le soutien du Prince Albert II et de sa fondation.

Dès 8h30 ce matin, de nombreux participants (dirigeants, chercheurs et industriels du monde entier) se sont rassemblés au Yacht Club de Monaco pour une journée d’échanges. Aux alentours de 10 heures, le Prince Albert II a pris la parole. Dans son discours, il a salué l’importance de la fusion nucléaire comme technologie clé pour atteindre un avenir durable et neutre en carbone.

Le forum propose tout au long de la journée un programme dense avec plusieurs prises de parole et conférences. Cette journée est l’occasion de réunir des figures majeures de la recherche, des représentants institutionnels ainsi que des chefs d’entreprise. Parmi les personnalités présentes ce matin, on retrouve Peter Liu, CEO d’Alpha Ring, Ida Liu, ancienne directrice mondiale de Citi Private Bank, Roger Falcone, chief scientist chez Alpha Ring, ainsi qu’Ambrogio Fasoli, vice-président de l’EPFL et ancien CEO d’EUROfusion.

Les discussions s’articulent autour de plusieurs temps forts. Dès 11 heures, un panel sur Education in Fusion a réuni Ryan Ramsey, Fusion Skills Council, Dario Cruz, CEO de FuseNet et Jenny Su, NCKU Research and Development Foundation, animé par Roger Falcone.

À 13 heures, Ahmad Bahai, CTO de Texas Instruments, présente les synergies entre intelligence artificielle et énergie, suivi par Mikhail Chudakov de l’AIEA qui aborde les enjeux de communication autour de la fusion : Bringing Fusion to Public: Driving Public Awareness & Industry Adoption. La directrice du Lawrence Livermore National Laboratory, Kimberly S. Budil, expose ensuite les perspectives ouvertes par l’ignition de la fusion : Fusion Ignition: What Comes Next? tandis qu’Arthur Huang, fondateur de Miniwiz, aborde le thème Zero Waste and Beyond.

À cette occasion, Alpha Ring, leader mondial dans le domaine de la micro-fusion, a présenté son Fusion AI Data Center. Ce centre pionnier permet de centraliser des données expérimentales, théoriques et simulées provenant de chercheurs, institutions académiques et partenaires industriels à travers le monde, afin de créer une plateforme unifiée alimentée par l’intelligence artificielle.

L’objectif est de stimuler la collaboration internationale et d’accélérer les progrès vers une énergie de fusion durable et accessible. Grâce à cette infrastructure de pointe, les chercheurs, étudiants et professionnels peuvent désormais accéder à des ensembles de données de haute-fidélité et réaliser des expériences à distance.

Giovanni Landi, directeur général d’Alpha Ring pour la région EMEA, a indiqué dans un communiqué : « Pour débloquer la fusion commerciale, la communauté mondiale doit aller au-delà des expériences isolées et travailler ensemble pour transformer les données en connaissances, et les connaissances en actions ». Le Fusion AI Data Center joue un rôle clé en facilitant cette collaboration mondiale. La plateforme propose des outils d’analyse avancés, comme l’évaluation automatisée des traces de particules et des diagnostics en temps réel. Cela permet d’accélérer les découvertes scientifiques. Alpha Ring soutient également la formation des talents de demain, en rendant cette technologie plus accessible. L’entreprise contribue ainsi à un avenir énergétique durable.

