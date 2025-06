Oliver Goethe dévoile ses adresses favorites pour une journée à Monaco

Oliver Goethe fait partie des très nombreux sportifs professionnels du plus haut niveau qui résident à Monaco © FIA

Le pilote de Formule 2 Oliver Goethe a partagé ses bonnes adresses et itinéraires plus secrets dans la Principauté et ses environs. Du petit-déjeuner au Mada One aux sentiers du Cap d’Ail, découvrez Monaco sous un angle authentique.

La Principauté attire depuis des décennies les pilotes de course du monde entier. Charles Leclerc – natif du Rocher, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell, Daniel Ricciardo, ou encore Nyck de Vries et Maximilian Günther de la Formule E, ont tous choisi de poser leurs valises dans ce petit territoire de 2 km².

Parmi cette communauté grandissante de pilotes résidents, Oliver Goethe, qui évolue actuellement en Formule 2 avec l’écurie MP Motorsport, a livré à la FIA sa vision personnelle de la vie monégasque et ses recommandations pour une journée parfaite sur la Côte d’Azur.

© FIA

Charles Leclerc, Lewis Hamilton… Comment s’occupent les pilotes de F1 pendant leur temps libre ?

Un réveil en douceur au cœur de Monaco

Pour commencer la journée du bon pied, le jeune pilote allemand a ses habitudes bien ancrées. « Il y a de beaux endroits pour le petit-déjeuner et le brunch à Monaco. L’endroit où je suis allé plusieurs fois s’appelle Mada One », confie-t-il. Cette adresse lui permet de savourer de bonnes pâtisseries et des jus frais, même s’il reconnaît ne pas être un habitué des sorties matinales pour le petit-déjeuner.

« 24 Heures à Monaco », Charles Leclerc ouvre les portes de son quotidien

Cap d’Ail, le joyau méconnu aux portes de la Principauté

Après ce réveil gourmand, Goethe privilégie l’évasion naturelle. Sa destination de choix ? Cap d’Ail, cette commune française limitrophe souvent occultée par sa prestigieuse voisine. « C’est juste après la frontière de Monaco et il y a de beaux sentiers le long de la côte », explique le pilote, qui apprécie particulièrement les promenades ou les courses le long de cette côte préservée, entre plage et port.

« Un endroit sous-estimé est définitivement Cap d’Ail. C’est un peu plus calme », insiste-t-il, révélant l’un de ses secrets les mieux gardés : le sentier près de la Plage Mala, qu’il considère comme l’un de ses parcours favoris pour maintenir sa condition physique.

Formule 1 : Charles Leclerc a publié sur YouTube un vlog de son Grand-Prix de Monaco 2024

Fontvieille, l’écrin gastronomique du pilote

Quand vient l’heure du déjeuner, c’est vers Fontvieille que se tournent les pas d’Oliver Goethe. Ce quartier moderne de Monaco recèle selon lui quelques pépites culinaires. « Si vous aimez le steak, vous pourriez aller au Beef Bar. Si vous aimez l’italien, vous pourriez aller à La Salière », recommande-t-il, précisant que ces deux établissements figurent parmi ses restaurants préférés et sont commodément situés l’un près de l’autre.

Entre farniente à Larvotto et nouvelles découvertes

L’après-midi se dessine naturellement vers la plage du Larvotto, « de l’autre côté de Monaco et un peu plus touristique », reconnaît le pilote. Cette plage emblématique de la Principauté a récemment vu naître de nouveaux concepts, comme le Box 98, que Goethe mentionne comme une option intéressante pour la soirée, aux côtés des salles d’arcade et de la nouvelle piste de karting.

Des soirées entre tradition et modernité

Quand le soleil se couche, Monaco révèle sa facette la plus glamour. Pour le dîner, Goethe suggère le Buddha-Bar pour une expérience raffinée, tout en n’oubliant pas les amateurs de cuisine plus décontractée avec des adresses comme Grubers ou Arrow Burger.

Impossible d’évoquer Monaco sans mentionner son casino légendaire. « De là, je dirais qu’il faut se promener autour du Casino, c’est probablement ce pour quoi Monaco est le plus célèbre », souligne le pilote, qui considère la place du Casino comme « probablement la plus belle zone de Monaco », malgré l’affluence touristique.

Le sport au cœur du mode de vie monégasque

Véritable passionné de sport, Oliver Goethe ne manque pas de mentionner ses activités favorites. Amateur de padel, il n’hésite pas à parcourir une vingtaine de minutes en voiture pour rejoindre les courts de La Turbie ou d’Èze, témoignant de l’effervescence sportive qui règne dans l’arrière-pays monégasque.

Cette vision authentique et sportive de Monaco, loin des clichés habituels, illustre parfaitement pourquoi tant de pilotes choisissent de s’installer dans la Principauté : un cadre de vie exceptionnel, une situation géographique privilégiée et un art de vivre unique entre mer et montagne.

Visiter Monaco pour la première fois : voici les conseils des locaux