Surprises, animations, échanges exclusifs… L’AS Monaco célèbre ses fidèles supporters au Grimaldi Forum

En mai dernier, le club de la Principauté a organisé sa traditionnelle soirée des abonnés au Grimaldi Forum, réunissant ses plus fidèles supporters pour un moment d’échange privilégié avec la direction et deux joueurs. Une reconnaissance méritée pour des fans qui ont contribué à faire du Stade Louis-II une véritable forteresse cette saison.

« Nous sommes la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison derrière le Paris Saint-Germain, et je pense que l’augmentation d’affluence de l’ordre de 20% n’y est pas étrangère ! » Cette déclaration de Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, résume parfaitement l’importance du public monégasque dans les performances de l’équipe.

Pour remercier cette fidélité, le club a choisi un cadre d’exception : le Grimaldi Forum, lieu mythique du tirage au sort de la Ligue des champions.

Un écrin prestigieux pour célébrer une passion commune

Le choix du Grimaldi Forum n’était pas anodin. En cette saison du Centenaire qui verra les Rouge & Blanc retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, organiser cette soirée dans le lieu même où s’effectue chaque année le tirage au sort de la C1 constituait un joli clin d’œil symbolique.

Dans un premier temps, les près de 500 abonnés présents ont pu déambuler sous la majestueuse verrière du complexe, découvrant les nombreuses animations concoctées par le club. L’exposition temporaire des maillots historiques, habituellement installée au Salon Honneur du Stade Louis-II, avait été spécialement délocalisée pour l’occasion, permettant au plus grand nombre d’admirer ces pièces rares de l’histoire monégasque.

© AS Monaco

Des animations pour tous les âges

L’étage du Grimaldi Forum s’était transformé en véritable terrain de jeu pour les supporters de tous âges. Jeu de simulation de football en réalité virtuelle, défis proposés par les freestylers Victor et Alex dans une mini arène, roue de la fortune distribuant une cinquantaine de lots… Les organisateurs avaient pensé à satisfaire tous les goûts.

Pendant ce temps, l’infatigable mascotte Bouba se prêtait de bonne grâce au traditionnel jeu des photos avec les enfants, mais aussi les moins jeunes, créant cette atmosphère familiale si chère au club de la Principauté.

© AS Monaco

Un échange sans filtre dans l’auditorium Prince Pierre

Le clou de la soirée s’est déroulé dans l’auditorium Prince Pierre, où plus d’une heure et demie d’échanges ont permis aux supporters de dialoguer directement avec leurs dirigeants et joueurs. Après la projection d’une rétrospective de la saison 2024/2025, Laurent Nieloux, speaker du Stade Louis-II, a accueilli sur scène Thiago Scuro et Adi Hütter, accompagnés, surprise de taille, de Thilo Kehrer et Eliesse Ben Seghir.

Animée par le journaliste Smail Bouabdellah, figure emblématique du football français à la télévision, cette séance de questions-réponses a abordé tous les sujets : moments forts de la saison écoulée, mercato estival à venir, poids du club dans les instances, rénovation du Stade Louis-II, projet de musée… Les échanges, que l’on peut décrire comme francs, directs, passionnés, parfois empreints d’humour, ont témoigné de la volonté de transparence du club envers ses supporters.

© AS Monaco © Direction de la Communication – Edward Wright

Des surprises exclusives pour marquer les esprits

Parmi les temps forts de la soirée, la diffusion en exclusivité d’un message vidéo d’Eric Dier annonçant son arrivée sur le Rocher a particulièrement marqué l’assistance. Cette annonce surprise, réservée aux abonnés présents, illustre parfaitement la philosophie du club : privilégier ses supporters les plus fidèles.

La soirée a également été ponctuée d’un défilé de mode Teddy Smith, partenaire premium du club, présentant la collection spéciale AS Monaco, ainsi que d’un show spectaculaire des freestylers Victor et Alex. Un quiz sur l’histoire de l’AS Monaco a couronné le tout, les deux vainqueurs repartant avec des maillots dédicacés en direct par Thilo Kehrer et Eliesse Ben Seghir.

© AS Monaco © Direction de la Communication – Edward Wright

La proximité, marque de fabrique monégasque

Au terme de cette soirée réussie, les abonnés ont pu prolonger le plaisir lors du cocktail final. Beaucoup ont choisi de « jouer les prolongations » dans l’auditorium pour obtenir autographes et photos souvenirs auprès des deux joueurs, exercice auquel ces derniers se sont prêtés avec grand plaisir.

Cette nouvelle édition de la soirée des abonnés confirme la volonté affichée de l’AS Monaco de « consolider toujours davantage sa proximité avec ses supporters ». Une stratégie gagnante qui, selon Thiago Scuro, porte ses fruits : « Ce que je ressens, c’est que nos joueurs sont d’autant plus forts lorsqu’ils sentent un engouement populaire, un stade plein derrière eux ! »

Pour le directeur général, l’équation est simple : « Le club travaille beaucoup pour mettre en œuvre des actions, des évènements avec nos fans, notamment pour que l’expérience au Stade Louis-II soit la meilleure possible. Continuons donc à progresser, à être un club toujours plus attractif, grâce notamment à la Ligue des champions. »

© AS Monaco © Direction de la Communication – Edward Wright

