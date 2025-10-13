La Roca Team terrasse le champion de France dans son antre parisienne

Elie Okobo a brillé lors de la victoire de la Roca Team contre Paris à l'Adidas Arena © AS monaco Basket

Dans un duel au sommet face au champion de France en titre, les Monégasques ont dominé le Paris Basketball lors de la troisième journée du championnat.

L’Adidas Arena de Paris a vibré dimanche soir lors de cette affiche opposant deux sérieux prétendants au titre, précédents finalistes du Betclic Elite. Après un départ difficile marqué par un 8-0 parisien, l’équipe de Vassilis Spanoulis a progressivement repris le contrôle des opérations. Les visiteurs ont construit un avantage confortable de treize longueurs grâce à une défense retrouvée et un jeu collectif efficace.

Le récital d’Elie Okobo

L’arrière monégasque a livré une prestation exceptionnelle avec 23 points au compteur. Ses tirs décisifs dans le dernier quart-temps ont permis à son équipe de préserver son avance face aux assauts répétés des Parisiens. Mike James (16 points, 6 passes) et Matthew Strazel (16 points) ont également apporté leur contribution, tout comme Jaron Blossomgame, auteur d’une partition complète des deux côtés du parquet.

© AS Monaco Basket

Paris a cru au miracle

Menés de dix points à la mi-temps, les joueurs de la capitale ont montré du caractère en recollant au score au troisième quart-temps. Nadir Hifi, meilleur marqueur parisien avec 24 points, a maintenu les siens dans le match jusqu’aux dernières secondes. Malgré leurs efforts et de nombreux rebonds offensifs, les champions en titre ont dû s’incliner de cinq points sur leurs propres terres : 99 à 94 . Précieux succès de la Roca Team à Milan en Euroligue

Cette victoire permet à la Roca Team d’effacer leur défaite inaugurale contre Chalon et d’aborder sereinement leur double confrontation européenne à venir. Un succès probant qui témoigne des ambitions monégasques pour cette saison 2025-2026.