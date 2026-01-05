Au Marché de la Condamine, une soirée festive pour marquer la fermeture temporaire de la Halle

Une soirée dansante se déroulera le 7 janvier à partir de 18h30 avant le début des travaux de rénovation de la halle © Loïc Savaresse - Monaco Tribune

La Mairie de Monaco convie habitants et visiteurs à une soirée dansante avant le début de 13 mois de travaux de rénovation.

Ce n’est qu’un au revoir : le Marché de la Condamine s’apprête à vivre une page importante de son histoire. Mercredi 7 janvier 2026, la municipalité organise une soirée festive baptisée « A se revëde » (« Au revoir » en monégasque) pour célébrer ce lieu emblématique avant la fermeture de l’intérieur de la Halle.

De 18h30 à 22h30, un DJ animera la soirée tandis qu’un espace de danse sera aménagé pour l’occasion. Les participants pourront également dîner sur place auprès des commerçants du marché. L’entrée est libre, seules les consommations restent payantes.

Un chantier d’envergure jusqu’en 2027

Cette soirée marque le coup d’envoi d’une période de transition pour le marché. À partir du 15 janvier, les travaux de rénovation de la Halle dureront 13 mois, avec une réouverture prévue début 2027.

Durant cette période, dix-huit des vingt-et-un commerces actuels seront relocalisés sur la Place d’Armes dans des kiosques en bois spécialement aménagés. La Mairie a prévu des mesures de soutien exceptionnelles pour les exploitants, notamment l’exemption de redevance et la prise en charge des fournitures.

Cette soirée « A se revëde » s’inscrit dans l’esprit chaleureux qui caractérise ce haut lieu de la vie monégasque. Une dernière occasion de profiter de l’ambiance unique de la Halle avant de la retrouver, rénovée, dans un peu plus d’un an.