La Vuelta, Guide Michelin… : après une année record le Grimaldi Forum voit grand pour 2026

À l’occasion de sa traditionnelle galette des rois, le centre de congrès monégasque a dévoilé des résultats exceptionnels pour son 25ᵉ anniversaire et une programmation 2026 particulièrement ambitieuse.

Sous la verrière du Grimaldi Forum, plus de 700 invités se sont rassemblés autour d’une coupe de champagne et d’une part de galette des rois pour la cérémonie annuelle des vœux du Grimaldi Forum. Les convives ont assisté à la présentation d’un exercice 2025 hors norme, marqué par l’inauguration de l’extension Mareterra et des performances financières historiques.

Une année anniversaire sous le signe de la transformation

À l’occasion de ses 25 ans, l’institution a changé de dimension. L’extension Mareterra a ajouté 6 000 m² d’espaces d’exposition et 2 000 m² en extérieur, renforçant considérablement la capacité d’accueil du site. « Un pari réussi puisque le taux d’occupation de ces nouveaux espaces a atteint un tiers dès la première année d’exploitation », s’est réjouit Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum.

700 convives étaient réunis dans le hall Ravel © Grimaldi Forum

Les résultats financiers suivent cette dynamique : « 28 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une progression de 17 % par rapport à 2024 », a détaillé la directrice sur scène. Au total, une centaine d’événements ont animé les lieux, répartis entre 43 manifestations culturelles et 64 rendez-vous professionnels.

Des temps forts qui ont marqué 2025

Côté culture, l’exposition estivale « Couleurs ! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou a attiré 76 500 visiteurs, se hissant dans le top 3 historique des succès du Grimaldi Forum. Sur le plan professionnel, le congrès AMWC a battu des records avec 17 000 participants réunis sur quatre jours, occupant l’intégralité des espaces disponibles, extension comprise. Le Blue Economy & Finance Forum, le congrès de l’European Association of Osseointegration, la convention Milwaukee et le Forbes Travel Guide Summit figurent également parmi les événements marquants de l’année.

Le Prince Albert, arborant une cravate bariolée, avait inauguré l’exposition avec Alexandra de Hanovre © Frédéric Nebinger – Palais Princier

L’institution a par ailleurs vu ses certifications ISO 14001 et ISO 20121 reconduites, et a reçu le Prix Handipact 2025 pour ses initiatives inclusives. « L’année 2025 restera comme un tournant majeur pour le Grimaldi Forum », a souligné Sylvie Biancheri lors de la présentation… avant d’annoncer une année 2026 déjà « historique. »

2026 : une programmation déjà exceptionnelle

Les objectifs commerciaux pour 2026 sont d’ores et déjà atteints, portés par la fidélité des clients historiques et l’arrivée de nouveaux partenaires européens. Plusieurs événements de premier plan sont attendus durant le premier semestre : la cérémonie du Guide Michelin, la Conférence des Ministres du Sport et, pour la première fois, l’arrivée de La Vuelta en Principauté. Le Forbes Travel Guide Summit fera son retour pour une deuxième édition prometteuse.

Sur le plan culturel, l’exposition Couleurs ! poursuit son itinérance internationale et sera présentée au Minsheng Art Museum de Pékin du 24 janvier au 15 avril. L’été sera consacré à une exposition inédite, Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours, programmée du 1ᵉʳ juillet au 6 septembre. Concerts, comédies musicales, ballets et one-man shows viendront compléter cette programmation.

En présence de Henri Fissore, le président du Grimaldi Forum, Étienne Franzi et Olivier Pagès – respectivement président de CMB Monaco et directeur de l’innovation – ont renouvelé le partenariat avec CMB Monaco pour la 21ᵉ année consécutive, confirmant la confiance des acteurs économiques envers cette institution devenue incontournable sur la scène internationale des congrès.