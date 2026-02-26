Hermès et la Famille Princière de Monaco, une proximité née avec le sac Kelly de la Princesse Grace

La Princesse Grace portant son iconique sac Kelly de la Maison Hermès, en 1956La Princesse Grace portant son iconique sac Kelly de la Maison Hermès, en 1956 © Agence Dalmas - Palais Princier

En 1956, la Princesse Grace dissimule sa grossesse derrière son sac Hermès. La photo fait le tour du monde. La maison baptisera le modèle de son nom. Près de 70 ans plus tard, le Kelly reste l’un des sacs les plus convoités au monde.

La Famille Princière entretient des liens privilégiés avec les plus grandes maisons de luxe : Chanel a fait de Charlotte Casiraghi son ambassadrice, la Princesse Charlène a choisi Armani pour son mariage et les grandes occasions. Mais c’est avec Hermès que les Grimaldi cultivent la relation la plus ancienne et la plus singulière

Fondée en 1837 par Thierry Hermès comme sellier-harnacheur, la Maison Hermès s’est imposée au fil des générations comme l’un des fleurons absolus de la mode mondiale. Malgré les turbulences traversées par le secteur du luxe ces dernières années, Hermès affiche une résilience remarquable et figure régulièrement en tête des marques françaises les plus puissantes, aux côtés de Louis Vuitton et Chanel. Son ADN équestre, ses artisans formés pendant des années et son refus de la production de masse en font un symbole d’excellence reconnu sur tous les continents.

Grace Kelly et la naissance d’un mythe

L’histoire entre Monaco et Hermès aurait pu se limiter à celle d’une boutique prestigieuse dans une Principauté dorée. Mais elle est bien plus profonde et elle porte le nom de « Kelly ».

En 1954, la Princesse Grace découvre le « Sac à dépêches » d’Hermès sur le tournage de « La Main au collet » d’Alfred Hitchcock. L’actrice américaine ne s’en sépare plus. Deux ans plus tard, devenue Princesse de Monaco après son mariage avec le Prince Rainier III, elle est photographiée descendant d’avion, le sac tenu devant elle pour dissimuler sa grossesse encore secrète. L’image, publiée en couverture de Life Magazine, fait le tour du monde.

Dès lors, les clientes affluent chez Hermès en demandant « le sac de Grace Kelly ». La maison attendra toutefois 1977 pour officialiser ce nom entré dans le langage courant. Depuis, le « Kelly » est devenu l’un des objets de mode les plus désirés au monde, symbole d’un raffinement sobre et d’un savoir-faire artisanal d’exception.

Un Kelly remis par le Prince Albert II

Le 19 juillet 2024, la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo accueillait le 75e gala de la Croix-Rouge monégasque. Huit cents convives étaient réunis pour cette édition anniversaire, en présence du Prince Albert II, président de l’organisation depuis 1982, de la Princesse Charlène, vice-présidente, et de Camille Gottlieb, responsable de la section jeunesse. Pour marquer cet anniversaire, la maison Hermès avait offert à la Croix-Rouge un sac Kelly destiné à être vendu aux enchères. Un modèle 32 cm, réalisé en veau box Rouge Piment, un cuir dit « patrimonial », surnommé le « roi des cuirs » par les artisans de la maison, et qui a contribué à bâtir sa réputation. La garniture était en métal palladié argenté. Le choix du rouge faisait directement écho aux couleurs de la Croix-Rouge.

Organisée par l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo avec l’expert Jérôme Lalande, la vente s’est clôturée le 10 juillet 2024, quelques jours avant le gala, pour un montant de 75 000 euros. L’heureux enchérisseur s’est vu offrir, en plus du sac, une invitation pour deux personnes à une table officielle lors du gala. Le point d’orgue de la soirée fut la remise du Kelly en personne, sur la scène des Étoiles, par le Prince Albert II.

Le carré « Deo Juvante Monaco »

En 1957, Hermès crée un carré de soie en l’honneur du Prince Rainier III et de la Princesse Grace. Dessiné par Hugo Grygkar, le foulard reprend les armoiries de la Principauté et sa devise « Deo Juvante » (Avec l’aide de Dieu). Cette devise remonte à 1458, lorsque Lambert Grimaldi l’adopte après avoir déjoué un complot contre son règne. Elle figure toujours sur les armoiries et les pièces de monnaie de Monaco. Le nom du carré fait aussi référence au yacht princier qui avait transporté la Princesse Grace de Toulon à Monaco pour son mariage, le 17 avril 1956. Le foulard devient célèbre en 1957-1958, lorsque la Princesse Grace l’utilise comme écharpe pour soutenir son bras cassé

La boutique de Monte-Carlo taillée dans la roche

En 2018, la boutique Hermès de Monaco a rouvert ses portes dans le quartier de Monte-Carlo après plus d’un an et demi de travaux. Un projet qui avait mis trois ans à se concrétiser avec la Société des Bains de Mer (SBM). Ces travaux d’envergure s’expliquent par le manque de place. L’espace d’origine était « devenu trop petit », selon Florian Craen, directeur général commercial d’Hermès, cité par Nice-Matin. La SBM a donc creusé dans la roche pour offrir un magasin de 430 m², ouvert et lumineux.

Conçue exclusivement en terrazzo, l’adresse monégasque arbore une entrée en forme de balcon suspendu. Les univers maison, homme, équitation, parfums, sacs et soie s’y déploient en nuancier. À l’étage inférieur, l’atmosphère se fait plus feutrée pour accueillir les collections femme, chaussures et chapeaux. Les murs de la bijouterie et de l’horlogerie, eux, sont signés Pierre Bonnefille, avec une patine ocre-rose rehaussée de cuivre doré.

Des clins d’œil discrets à la maison Hermès

Si la Princesse Charlène affiche volontiers des tenues signées par les plus grands tels que Louis Vuitton, Akris ou Armani lors des grands événements protocolaires, elle glisse régulièrement des accessoires Hermès dans ses tenues.

Lors du Grand Prix de Monaco 2025 par exemple, l’épouse du Prince Albert II a associé une blouse Hermès « Guepards et Palmettes », un modèle en soie imprimée affiché à 2 500 dollars, avec un pantalon noir et des baskets beige à semelle blanche. L’ensemble casual chic était porté le 24 mai, à l’occasion d’une visite sur la tribune de l’Association monégasque des handicapés Moteurs.

Quelques mois plus tôt, en octobre 2025, la Princesse Charlène avait déjà opté pour des baskets Hermès lors de son déplacement en Géorgie. Accompagnée de son frère Gareth Wittstock, elle soutenait l’équipe nationale U16 de rugby monégasque en stage à Martkopi. Veste en cuir beige, col roulé blanc et pantalon foncé : une tenue confortable rehaussée par une touche de la maison parisienne. En avril 2024, lors du Tournoi Sainte-Dévote de rugby au Stade Louis II, elle avait choisi une ceinture en cuir marron Hermès pour accessoiriser son blazer Ralph Lauren crème à fines rayures et son jean brut.

Les décennies passent, les styles évoluent, mais Hermès n’est jamais bien loin de la Famille Princière. Un sac aux enchères, un carré de soie historique ou encore des accessoires minutieusement choisis, la prestigieuse maison parisienne accompagne les Grimaldi depuis près de 70 ans.