Brève

Vassilis Spanoulis et la Roca Team se séparent d’un commun accord

Par Loïc Savaresse
Publié le 11 mars 2026
2 minutes de lecture
Vassilis Spanoulis n'est plus l'entraîneur de l'AS Monao Basket © AS Monaco Basket
Par Loïc Savaresse
11 mars 2026
2 minutes de lecture

Au lendemain de la qualification de l’AS Monaco Basket en finale de la Coupe de France, le club de la Principauté a officialisé le départ de son entraîneur grec avec effet immédiat.

La nouvelle était dans l’air depuis que Vassilis Spanoulis a choisi de se mettre en retrait du banc lors des deux derniers matchs de la Roca Team. C’est désormais officiel : l’AS Monaco Basket et son coach se quittent, au terme d’une aventure commune qui aura duré un peu plus d’une saison mais laissé une empreinte indéniable.

Un bilan sportif éloquent

Arrivé à Monaco fin novembre 2024, Spanoulis a conduit la Roca Team jusqu’à la première finale d’Euroleague de son histoire à Abu Dhabi, remporté la Supercoupe et ramené la Leaders Cup dans la Principauté pour la première fois en huit ans. Des résultats qui témoignent de l’impact immédiat du technicien grec sur le groupe monégasque.

spanoullis-entraineur-as-monaco-basket-bayern
Deux trophées remportés pour le coach grec à la tête de la Roca Team © AS Monaco Basket

Yefimov salue un « véritable leader »

Dans un communiqué de presse, le General Manager de l’AS Monaco Basket Oleksiy Yefimov n’a pas caché son émotion au moment de faire le bilan. « Vassilis a été une source d’inspiration pour tout le monde au sein du club, et je peux dire que j’ai personnellement beaucoup appris en travaillant à ses côtés. », a-t-il déclaré.

Prévue pour deux saisons avec une en option, la collaboration entre les deux hommes aura finalement duré un peu plus d’un an : « J’aurais aimé que nous puissions accomplir encore plus ensemble, mais parfois, les circonstances vous obligent à prendre des décisions difficiles et douloureuses. »

La Roca Team qualifiée pour la finale de la Coupe de France après sa victoire à Nanterre

Tourné vers l’avenir

Malgré ce départ et une saison difficile sur le plan administratif, la Roca Team garde toutes ses chances de conclure sa saison en beauté. Vainqueurs de la Leaders Cup, qualifiés en finale de Coupe de France, leaders de Betclic Élite, et toujours dans la course pour une place en play-offs d’Euroleague les Rouge et Blanc ont l’opportunité de décrocher de nouveaux titres. C’est l’Ukrainien Sergii Gladyr qui a assuré l’intérim lors de la victoire à Nanterre hier, en attendant la nomination d’un nouveau coach.

