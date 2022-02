Non sapete più cosa farvene di certi oggetti? Volete sbarazzarvi di qualche rifiuto ingombrante? La “Monacollecte” fa proprio al caso vostro!

L’occasione per fare un po’ d’ordine

È la nuova raccolta organizzata dal Governo del Principe e specializzata nello smistamento e nel riciclaggio dei rifiuti. L’occasione perfetta per sbarazzarsi di quello che non vogliamo più. Per questa prima edizione, è possibile lasciare non soltanto i rifiuti, che possono essere gettati nei contenitori per il riciclo, ma anche oggetti che non vi servono più.

La raccolta è una delle iniziative concrete intraprese per lottare contro l’inquinamento degli oceani causato dalle milioni di tonnellate di rifiuti in plastica che ogni anno vengono gettate in mare.

A chi donare?

Se vendere su Vinted non vi basta, allora donate a chi ne ha più bisogno.

Sul posto troverete diverse associazione di beneficenza, come la SPA, la Croce Rossa, o ancora la Mission Enfance, che sono incaricate di recuperare tutto quello che può essere riutilizzato (abbigliamento, giochi, libri, materiale informatico, piccoli elettrodomestici, ecc.)

Attività, stand…

Durante l’evento solidale, saranno proposte attività gratuite a tutti i passanti e agli abitanti che desiderano partecipare. L’occasione ideale per spronare i più piccoli a contribuire per salvaguardare l’ambiente.

Troverete esposizioni sul tema della raccolta, disegni di bambini, stand per iscriversi e informarsi sulla “Monacollecte”, sul riciclo e sulla trasformazione dei rifiuti.

Appuntamento venerdì 25 e sabato 26 febbraio, dalle 10:00 alle 20:00, sul piazzale di Port Hercule – Quai Albert 1er (ingresso libero).