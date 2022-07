I figli della Coppia Principesca hanno accolto con un sorriso il diploma e la medaglia che hanno ricevuto per aver partecipato a un corso di vela e di sensibilizzazione al mondo marino.

La scorsa settimana si è chiusa in bellezza. Venerdì 15 luglio il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella hanno ricevuto il diploma del Seadventures Summer Camp dopo aver terminato un corso di una settimana organizzato dallo Yacht Club di Monaco.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il corso era suddiviso in due parti: una dedicata all’introduzione allo sport della vela e l’altra alla sensibilizzazione al mondo marino, due tematiche che stanno a cuore al Principe Alberto II e alla Principessa Charlène. Erano infatti entrambi presenti al fianco dei loro figli in una giornata così speciale, in cui i Gemelli Principeschi hanno vinto una medaglia per i loro sforzi.

LEGGI ANCHE: La Principessa Charlène partecipa al Water Safety Day

La settimana precedente il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella avevano partecipato a un corso introduttivo al salvamento acquatico dell’Accademia Monegasca del Mare.