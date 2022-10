I biglietti per l’80° edizione del Gran Premio di Monaco, che si terrà dal 25 al 28 maggio 2023, sono ufficialmente in vendita.

Si possono prenotare posti in tribuna o optare per i pacchetti “Ospitalità” accedendo al sito www.formula1monaco.com, oppure recandosi direttamente presso la biglietteria ufficiale dell’Automobile Club de Monaco, in 44 rue Grimaldi.

Durante i quattro giorni di gara del 202 sono previste quattro serie: Formula 1, Formula 2, Formula 3 (finalmente di ritorno nel Principato) e Porsche SuperCup.

Ecco la tabella dei prezzi: